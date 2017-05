Handwerklich okay, aber leider zu wenig dreckig.

Seit mehr als 20 Jahren schon werden diese Eidgenossen (nicht zu verwechseln mit der schwedischen Band gleichen Namens!) für ihre schweißtreibenden Live-Shows geschätzt. Kein Wunder also, dass die Truppe in der Heimat schon mehrfach als Support für diverse Größen wie KISS engagiert wurde.



Darüber hinaus zählt die Band zu den "Hausbands" des renommierten "Z 7" in Pratteln und konnte sich auch dort im Vorprogramm namhafter Rockstars einen Namen machen und als Showgarant etablieren. Dass es auf internationaler Ebene dennoch immer noch nicht zum Durchbruch gereicht hat, mag in Anbetracht solcher Referenzen unverständlich wirken, wird jedoch anhand ihres aktuellen Albums erneut offenkundig.



An sich kann man SIDEBURN eigentlich nichts vorwerfen, die Songs werden auch auf Dreher Nummer acht allesamt mit entsprechender Leidenschaft dargeboten und wissen durch Facettenreichtum für abwechslungsreichen Hörgenuss zu sorgen. Und auch spieltechnisch gibt es nicht viel zu meckern, die immer wieder an AC/DC, KROKUS oder RHINO BUCKETT erinnernden Tracks legen nämlich durchwegs Zeugnis von solidem Handwerk ab.



Doch wie gehabt, es fehlt einfach das letzte Quäntchen an roher Energie! Und auch den entsprechenden Dreck lässt das Material erneut vermissen. Vor allem hurtigere Songs wie etwa 'Call Me A Doctor', das live mit Sicherheit für Alarm sorgt, oder auch das dadurch fast schon "milde" klingende MOTÖRHEAD-Cover 'No Class' wirken auf Tonträger zwar nett, aber doch ein wenig schaumgebremst und können ihre komplette Wirkung einfach nicht entfalten.



Schade, da wär‘ mehr drinnen gewesen. Wie wär's denn mit einer Live-Scheibe - anzunehmen, dass dann das Material einfach besser knallt.