Progressive Sounds im abgespeckten Modus - und es klappt!

Wenn es so etwas wie die Lightversion einer Progressive-Metal-Combo gibt, dann ist SIFTING wohl einer der Anwärter auf einen der vordersten Plätze dieser Kategorie. Die in L.A. stationierte Truppe kann sich auf dem aktuellen Album noch nicht final dazu durchringen, den verschwachtelten Klängen die Oberhand zu überlassen und rettet sich infolge dessen immer wieder zu klassischen Melodic-Metal-Arrangements und fast schon kitschig-einprägsamen Parts, die den Stoff von "Not From Here" davor bewahren, allzu komplex zu werden.

Nun könnte man natürlich mehrere Vermutungen anstellen, warum der Band die nötige Entschlusskraft fehlt, die Sache auch konsequent durchzusetzen. Liegt es an mangelndem Selbstbewusstsein? Fehlen die handwerklichen Fähigkeiten, auch mal ein etwas verzwickteres Arrangements zu bedienen? Oder ist es vielleicht auch einfach ausreichend, hier und dort mal einn gang zurückzuschalten und sich zu gegebener Zeit mal zu erden, damit das eigene Material nicht entgleitet? Lauscht man den zehn Stücken des neuen Albums, kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass die letztgenannte Variante bei SIFTING den Ausschlag gegeben hat, denn das Resultat des Songwritings ist absolut zufriedenstellend, vielleicht auch weil die Kompositionen so kompakt gebündelt sind. Die Musiker gönnen sich den einen oder anderen Ausflug in den experimentelleren Bereich und nehmen sich auch mal die Freiheit, Progression mit kurzen instrumentalen Filetstückchen zu zelebrieren ('Epsilon'), aber man will es einfach nicht zu weit treiben und Außergewöhnliches nur des Effektes Willen aufzubieten - und das macht die Band sofort sympathisch!

Schade ist daher, dass sich SIFTING in der Mitte des neuen Albums eine kurze kreative Auszeit nimmt und mit 'Blurry Paintings' und 'Pledge Of Our Generation' zu weit zurückschaltet. Sieht man von dieser kleinen Schwächephase aber mal ab, darf man zusammenfassen, dass Progressive Metal auch funktionieren kann, wenn die Ohren mal nicht sofort verknotet werden. SIFTING sollte zwar darauf achten, dass man sich nicht zu sehr von den kitschigen Mainstream-Inhalten gefangen nimmt, die "Not From Here" zeitweise zulässt, die Musiker können aber vorerst zufrieden sein, ein wirklich gutes Album eingespielt zu haben. Und das war nach den ersten Eindrücken nicht zwingend zu erwarten.

Anspieltipps: Epsilon, Not From Here