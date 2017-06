Es gibt einen hübschen kleinen Nachschlag zum aktuellen Album "Decennium Primum".

Jüngst im März erschien das fünfte Studioalbum "Decennium Primum", mit welchem die slowakischen Melodic Metaller ihren Ruf zementierten, bei uns im Hause ein wohl gelittener Gast zu sein, und so gab es nach dem Soundcheck-Sieg im November 2015 erneut eine Platzierung unter den ersten Fünfen. Nun haben uns Ronnie König und seine Mannen einen kleinen Nachschlag serviert und zwar in Form der neuen digitalen EP "Addendum Primum", die man auch als EP-Auskoppelung zur Videosingle des aktuellen Albums 'Unfold The Mystery' bezeichnen könnte.



Zu hören sind neben einem Remix des besagten Openers drei neue Stücke, die alle bereits eine Vergangenheit haben, die hier jedoch in neuen, überarbeiteten und stark veränderten Versionen erscheinen. So ist das vielschichtige und episch arrangierte, aber insgesamt sehr heavy und Power-Metal-lastig gehaltene 'Tune Of War', das sich mit den Kriegsreden großer Freiheitskämpfer befasst, in seiner Urversion bereits in tschechischer Sprache von TRIGGER eingespielt worden, während das mit seinem funky Bass auffallende, leicht progressive, dabei aber dennoch schön stampfende 'Red-Pill Humanity', das sich mit der Thematik der Filmreihe "Matrix" befasst, seine Wurzeln im VINDEX-Stück 'Power Forge' hat.



Zum Abschluss gibt es ein sehr schönes, soundtrackartiges Fast-Instrumental mit opernhaftem Gesang von Josef Vlaschinský am Ende, das eine hübsche EP angenehm abrundet, die man sich als SIGNUM REGIS-Fan für drei Euro durchaus mal über Bandcamp herunter laden kann, auch wenn Sammlerseelen wie ich natürlich lieber eine physische Veröffentlichung hätten.



https://signumregis.bandcamp.com/album/addendum-primum