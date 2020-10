SILENT SHADOWS? Nie gehört? Solltet Ihr aber!

Gegen Ende der Neunziger Jahre galt das "Powermad"-Festival als eines der renommiertesten in den Staaten. Unzählige Underground-Helden gaben sich dabei in Baltimore ein Stelldichein und die Veranstalter hielten einige Jahre lang die Highlights in Form von Compilation-Alben für die Nachwelt fest.

Etwa im Jahr 2000, wo neben JAG PANZER, MYSTIC FORCE und RAVEN unter anderem einen Band aus West Haven, Connecticut mit Namen SILENT SHADOWS auftreten durfte. Deren Song auf besagtem Sampler 'Defenseless' lässt sich als eleganter Prog/Power Metal bezeichnen und sollte an sich auf dem zu jenem Zeitpunkt zu einem guten Teil fertiggestellten Debüt-Langeisen "The Passage Between Night & Day" landen.

Warum auch immer es soweit im Endeffekt nicht kommen sollte, weiß heutzutage wohl kein Mensch mehr. Tatsache ist jedenfalls, dass von SILENT SHADOWS nichts mehr zu hören war und 2006 die offizielle Bandauflösung bekanntgegeben wurde. Einige der Musiker sind zwar weiterhin aktiv geblieben, so etwa Bassist Duke Gunn bei BEYOND REALITY und Gitarrist Wayne Petroskey bei SAFE HAVEN, das Kapitel SILENT SHADOWS dagegen wurde geschlossen.

Was blieb ist das bescheidene Vermächtnis der Formation, das sich auf ein unbetiteltes Demo sowie die EP "Transistions" beschränkt. Die wurde 1999 in Eigenregie aufgelegt und enthielt fünf Songs. Einer davon, 'She Kissed Jesus' wurde im Jahr darauf noch einmal veröffentlicht, und zwar von Dwell Records auf dem unmissverständlich betitelten Sampler "2000: The Second Coming: A Christian Metal Compilation". Zwar passt der Text dieses Tracks auf jeden Fall zum Thema des besagten Drehers, repräsentativ für das Werk des Quintetts dürfte die Nummer aber nicht gewesen sein, wurde SILENT SHADOWS doch nie wirklich der christlichen Metal-Szene zugeordnet.

In besagter Nummer geht es höchst melodisch, zugleich aber von den Rhythmen her einigermaßen komplex und kraftvoll zur Sache. Diese Gangart lässt sich an sich bei allen fünf Tracks von "Transistions" heraushören, selbst wenn 'Out In The Cold' die Wurzeln der Band im Hard und Classic Rock offenbart und man mit 'Lonely' eine Semi-Ballade an den Start brachte, die durchaus auch Radio-tauglich gewesen wäre. Doch auch das half nichts und SILENT SHADOWS ist längst Geschichte.

Dass der Name aktuell aber wieder im Gerede ist, haben wir den auf derlei Trüffelchen spezialisierten Kollegen aus Hellas zu verdanken, denn das Team von Arkeyn Steel Records hat sich wieder einmal an die Arbeit gemacht, um besagtem Album eine Neuauflage zu bescheren. Neben den fünf, klangtechnisch restaurierten EP-Tracks, gibt es drei Bonus-Nummern zu hören. Die waren an sich, wie der eingangs erwähnte Sampler-Beitrag, für den angedachten Debüt-Erstling geplant, mussten bis dato jedoch in irgendwelchen Archiven verweilen und wären wohl irgendwann mal komplett in Vergessenheit geraten.

Das wäre ewig schade gewesen, denn auch diese Nummern lassen das Talent der Musiker erkennen. Nicht zuletzt auf Grund der ähnlichen Stimmlage von Sänger Bill DiCaprio, sollten Fans von seinerzeitigen Underground-Geheimtipps wie INNER STRENGTH oder LAST VISION BLACK ebenso ihre Freude an SILENT SHADOWS haben, wie Liebhaber von LETHAL oder frühen QUEENSRYCHE. Ein Kauf lohnt sich also für diese Klientel auf jeden Fall, es gilt jedoch wie immer nicht allzu lange zu überlegen, denn auch dieser Re-Release ist auf 500 Exemplare limitiert!