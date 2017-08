Konsequenz und Eigensinn im ansprechenden Wechsel!

An Ideen scheint es den Musikern von SILVER DUST nicht zu mangeln. Die Band hat in den vergangenen Jahren für Künstler aus allen möglichen Genres eröffnet, das Montreux Jazz Festival von der Bühne erleben dürfen und in der schweizerischen Heimat auch schon eine ansprechende Fanbase aufbauen können. Mit "The Age Of Decadence" soll der kleine Siegeszug nun fortgesetzt werden, und genau hier kommt diese Ideenvielfalt wieder in den Fokus: SILVER DUST bewegt sich zwischen Independent Rock, melancholischen Alternative-Sounds, gelegentlichen Goth-Rock-Sequenzen und einigen zeitgemäßen Metal-Querschlägern, die im Opener 'Welcome' noch die Vermutung wecken, die Band habe zuletzt überproportional oft SYSTEM OF A DOWN konsumiert.



Doch der kurze Exkurs zum Einstieg ist nicht der Wegweiser, den sich SILVER DUST zur Orientierung ausgesucht hat. Es gibt anspruchsvollere, dezent angeproggte Arrangements, einige Singer/Songwriter-Reminiszenzen und schließlich auch reichlich Dramaturgie, die durch den sporadisch einsetzenden, französischen Gesang noch verstärkt wird. 'Princess De Ma Chair' punktet mit erheblichem Eigensinn und einer gewissen Theatralik, 'The Judgement Day' gefällt mit einem anständigen Groove, und zu 'Heaven Knows' und 'My Heart Is My Saviour' werden die Herrschaften sicherlich bald schon das entsprechende Live-Feedback erhalten - denn mitsingen gestaltet sich hier entsprechend einfach.



Dennoch ist SILVER DUST nicht die typische Easy-Listening-Variante, die man im Land des Franken gerne mal aufgetischt bekommt "The Age Of Decadence" ist das Produkt eines Arbeitsprozesses, an dessen Ursprung eine kreative Vision stand - und an dessen Ende ein richtig gutes Album lauert!



Anspieltipps: Heaven Knows, The Judgement Day