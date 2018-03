Heavy Metal pur und unverfälscht - und natürlich voller Klischees!

SILVER WIND schlägt die Schlachten der Klischees und befindet sich auf "Legion of The Exiled" in bester Gesellschaft von tausend anderen Bands, die schon zur Jahrtausendwende mit simplen Reimschemata und noch simpleren Arrangements zum Erfolg kommen wollten. Wer nun das allerschlimmste befürchtet, sei aber beruhigt: die Franzosen agieren auf einem ganz ordentlichen Level und würden wahrscheinlich noch gefälliger klingen, hätte man der neuen Platte im Endmix etwas mehr Volumen geschenkt.



Und trotzdem ist davon auszugehen, dass traditionsbewusste Kuttenträger Spaß an einer Platte wie "Legion of The Exiled" finden werden, weil die Refrains sitzen, das Bühnenfeeling vorab schon positiv getestet wird und man selbst als kritischer Beobachter von Iron, Steel und Glory nicht daran vorbeikommt, zumindest in Stücken wie 'Lord Of The Last Rampart' und 'Revenge' mal kurz die Faust in die Luft zu recken. Diesen Effekt löst das Album öfter aus, als man sich vielleicht eingestehen möchte - gut so!



Natürlich muss man das alles aber noch einmal relativieren, wenn man "Legion Of The Exiled" mit den Schwergewichten des klassischen Heavy Metals vergleicht. Da Bands wie HAMMERFALL aber in letzter Zeit auch keine Meilensteine mehr einspielen konnten und die Szene sich allgemein gesund geschrumpft hat, ist eine Alternative wie SILVER WIND gar nicht mal die verkehrteste. Und ein Cover von 'Medieval Steel' bekommt man auch nicht alle Tage. Warum also nicht einmal ein Ohr riskieren? Denn irgendwie wird "Legion Of The Exiled" von mal zu Mal auch noch besser...



Anspieltippss: Revenge, Lord Of The Last Rampart