Vergangenheitsbewältigung der magischen Sorte

"Rain keeps falling, rain keeps falling…Down, down, down, down…" – mit dieser Textzeile und diesem absoluten Evergreen kam ich das erste Mal im zarten Alter von vier Jahren im damaligen Auto meines Vaters in Berührung. Seitdem sind 25 Jahre ins Land gezogen und ich habe unheimlich Vieles für mich entdeckt. Der Zauber von 'Don't You (Forget About Me)' blieb jedoch über all die Zeit behaftet und obwohl SIMPLE MINDS noch zahllose weitere Klassiker und Hits in den Sternenhimmel schossen, ist dieser Evergreen bis auf ewig in mir mit meiner Kindheit verbunden.

Viele Bands verabschieden sich langsam still und heimlich von der Bildfläche, doch mit den schottischen New-Wave-Rockern um Frontmann Jim Kerr war irgendwie immer zu rechnen. Und dass er und Burchill in diesem Jahr den 40. Bandgeburtstag feiern, ist aller Ehren wert.

Standesgemäß wird dies mit einem neuen Album gefeiert, das den Titel "Walk Between Worlds" trägt. Und hierbei darf der Titel wörtlich genommen werden, denn obwohl wir vorliegend lediglich acht Stücke in der Pipeline haben, spiegeln sie die beiden Seiten SIMPLE MINDs sehr gut wieder. Auf der einen haben wir einen wunderbaren Verweis auf die beginnenden 1980er Jahre. Jahre noch bevor an meine Anwesenheit überhaupt zu denken war, gelang SIMPLE MINDS ein toller Spagat aus dezent vom Punk angehauchten Rock und ohrwurmlastigen Pop.

Heute sind es der eingängige, magische Opener 'Magic', das über alle Maßen faszinierende 'The Signal And The Noise' und der kleine 'Utopia'-Hitn die stark an die ersten Gehversuche der Schotten erinnern, während Kerr und Burchill ab der zweiten Hälfte opulenter und theatralischer werden. 'In Dreams' macht auch hier dem Namen alle Ehre, 'Barrowland Star' ist Stadionrock erster Güte und mit einem tollen Refrain gesegnet und der Gänsehaut-Abschluss 'Sense Of Discovery' weckt sämtliche Emotionen und Gefühlsregungen im Zuhörer – ganz großes Kino!

"Walk Between Worlds" ist 100% SIMPLE MINDS! Daran gibt es keine Zweifel, denn nicht viele Veteranen dieses Genres gehen nach vierzig Jahren immernoch mit solch einer Hingabe, Begeisterung und Fingerspitzengefühl an die Sache heran und zollen ihren eigenen Großtaten Tribut. Es sind Songs, die stellenweise sogar unter die Haut gehen und Fans in Wallungen versetzen werden. Wer weiß, wie viele gute Alben SIMPLE MINDS noch herausbringen wird, aber "Walk Between Worlds" ist in der jüngeren Vergangenheit sicherlich ein hellleuchtender Stern in der ellenlangen Diskographie der Herrschaften.