Mehr als nur eine ARCH ENEMY-Wannabe-Band!

In Brasilien können Frauen nicht nur Fußball spielen, sondern auch Musik machen. Harte Musik machen. Das sieht man bereits an dem Damen-Trio NERVOSA, das schon Deutschland und den Rest Europas in seinen Bann gezogen hat. Ähnliches

versuchen jetzt auch die Landsfrauen von SINAYA. Das Quartett aus Sao Paulo hat bislang eine in der Heimat wohl durchaus beachtete EP veröffentlicht und startet jetzt den Versuch, mit dem ersten Album "Maze Of Madness" weltweit auf sich aufmerksam zu machen.



Während sich NERVOSA im extremen Thrash-Bereich eingenistet hat, geht SINAYA etwas gebremster zur Sache und wagt dann noch eher mal Ausflüge in den Death Metal. Die Damen agieren weniger mit durchgetretenem Gaspedal, vielmehr sind

sie darauf aus, abwechslungsreiche Songs abzuliefern, die mit einem überlegten Songwriting brillieren. Dieses Vorhaben gelingt durchaus gut.



Hatte ich anfangs so kleine Probleme mit einer gewissen aufkommenden Langeweile und dem Eindruck, hier nur eine weitere ARCH ENEMY-Wannabe-Truppe zu hören, hat mich "Maze Of Madness" mit jedem Hören etwas mehr in seinen Bann gezogen und mich immer mehr überzeugt.



Auch wenn "Maze Of Madness" die Welt nicht im Sturm erobern wird, setzt SINAYA zumindest ein kleines Ausrufezeichen und den ersten Fuß auf europäischen Boden. Vielleicht schaffen es die Damen ja, sich - ähnlich wie NERVOSA - live einen sehr guten Ruf zu verschaffen und dadurch noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Die Chance dazu haben sie im November auf ihrer Tour mit PATHOLOGY, PYREXIA und KRAANIUM.