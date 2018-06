Alles für die Masse!

Wer nach Gründen sucht, warum der Metalcore-Begriff sich im Laufe der Jahre recht schnell verbraucht hat, sollte lediglich die Bekanntschaft mit der neuen Scheibe von SINK THE SHIP machen und wird binnen weniger Takte feststellen, dass die kommerzielle Aufweichung des Genres über die Zeit so krasse Züge angenommen hat, dass Freunde des gepflegten Edelstahls, ddie dem Genre ohnehin schon skeptisch gegenüberstehen, mittlerweile mit Recht gegen die Entwicklung wettern dürfen. "Persevere" ist im weitesten Sinne ein Pop-Album mit vereinzelten brachialen Nebenschauplätzen, insgesamt aber so stark auf Massentauglichkeit getrimmt, dass die Spannungskurve einen exponentiellen Abstieg vermeldet und die Begeisterung schon nach dem ersten Chorus in sich zusammenfällt.

Es ist regelrecht erschreckend, wie lieblos SINK THE SHIP die lahmsten Melodien auftischt und wie lasch die Groove zumeist sind, mit denen die Band die Kontraste erstellen mag. Das Material ist vollständig berechenbar und stinkt gegen die letzten Platten vergleichbarer Bands wie ATREYU oder GLAMOUR OF THE KILL so stark ab, dass man im Nachgang tatsächlich hinterfragen sollte, wie die Band an ihren wirklich guten Deal gelangt ist. Am Ende dürften nämlich nur kommerzielle Aspekte im Raum gestanden haben; echte Substanz in Sachen Songwriting vermisst man auf "Perservere" nämlich ebenso wenig wie packende Melodien und das Mindestmaß an Risikobereitschaft. Selten was das Prädikat 'austauschbar' so passend wie bei dieser Kombination aus Band und Album!