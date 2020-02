Eine Speed-Metal-Granate aus dem chilenischen Underground

Im weitesten Sinne haben die Jungs von SINS OF THE DAMNED schon recht, wenn sie ihren Stoff in die Speed-Metal-Kategorie eingruppieren, schließlich sind die Wegbereiter der frühen 80er auch die größten Einflüsse auf das Material von "Striking The Bell Of Death". Doch statt einfach nur in Höchstgeschwindigkeit das Etablierte herunterzurattern, gibt es in den sieben neuen Stücken kontrolliertes Songwriting mit vielen verspielten Elementen, verschiedensten Midtempo-Interludien und starken, manchmal gar atmosphärischen Soloparts. Klingt wie ein krasser Gegensatz? Nun, im weitesten Sinne steht "Striking The Bell Of Death" gerade im mittleren Teil auch für viele Kontraste, ohne dabei jedoch zu weit vom eigentlichen Kurs abzuweichen. Stücke wie 'Take The Weapons' und 'The Outcast (Sign Of Cain)' sind meisterlich aufbereiteter 80s-Metal mit leichter US-Prägung, schlussendlich aber auch wieder deutlichem Speed-Metal-Einschlag. In manchen Parts klingen die Chilenen gerade so, als würden EXODUS und LÄÄZ ROCKIT gemeinsam an einem Classic-Metal-Album arbeiten, dann jedoch wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren, um ein paar räudige Abfahrten zu produzieren - Abfahrten wie 'Death's All Around You', mit denen sich SINS OF THE DAMNED schließlich auch im Olymp der nachhaltigen Hymnen einen Platz sichert.



Doch auch sonst sind die Südamerikaner ein Teil derjenigen Old-School-Vertreter, bei denen es nicht nur um die Neuaufbereitung des Retro-Sounds geht, sondern bei denen auch im kreativen Bereich noch eine Menge geht. Alle sieben Songs sind der lebendige Beweis dafür, dass SINS OF THE DAMNED mit dem ersten offiziellen Release auf die Überholspur gehört und die starken Eindrücke der ersten Demos keine Momentaufnahmen waren. Wer Speed Metal mindestens genauso liebt wie US Metal mit Thrash-Einsatz, hat gar nicht viele Möglichkeiten und sollte dieses Kleinod aus dem Hause Shadow Kingdom möglichst bald abgreifen!



Anspieltipps: Death's All Around You, The Outcast (Sign Of Cain), Take The Weapons