Da hilft auch ein Joey Jordison nicht viel.

Für jemanden, der wie ich Joey Jordisons Schlagzeugspiel auf den ersten drei SLIPKNOT-Alben nachgeeifert hat, traf die Meldung anno 2014, dass er rausfliegt, ziemlich hart. Lange dauerte es, bis man ihn wieder die Kessel rühren hörte, 2016 kam VIMIC auf die Bildfläche und konnte mich ehrlich gesagt bisher nicht vollkommen überzeugen, das Debüt-Album ist für 2019 angekündigt.



SINSAENUM heißt nun sein Death-Metal-Projekt, welches bereits auf ein Album und drei EPs, zurückblicken kann, mit "Repulsion For Humanity" liegt jetzt der zweite Langspieler vor. An Produktivität mangelt es also sicher nicht. Doch nicht nur Jordison ist ein bekannter Name, mit Frederic Leclerq (Gitarre, DRAGON FORCE) Sean Z (Gesang, Ex-CHIMAIRA; ersetzt MAYHEMs Attila) Heimoth (Bass, SETH) und Stephane Buriez (Gitarre, LOUDBLAST) muss man von einer All-Star-Band sprechen, von der man einiges erwarten darf. Ich mache es kurz: Entgegen dieser Erwartung, ist "Repulsion For Humanity" leider das ziemlich genaue Gegenteil. Die Riffs spulen altbekanntes runter, der Gesang röchelt sich ohne markante Pattern durchs Geschehen und Joey Jordison? Der spielt total austauschbares Death Metal-Geballer.



"Uninspiriert" ist das Wort, das "Repulsion For Humanity" leider treffend beschreibt. Dabei gibt es einzelne Nummern wie den zackigen Titeltrack, oder 'Rise Of The Lightbearer' und 'Sacred Martyr' (die Anspielung auf Jordisons ehemaliges Projekt SCAR THE MARTYR ist sicher nicht zufällig) die mit ihrem Groove anstecken, sowie den stärksten Track 'My Swan Song', die zeigen, dass SINSAENUM auch das Zeug dazu haben kann, Songs mit Wiedererkennungswert zu komponieren. Wer in der hohen Veröffentlichungsdichte im Todesblei-Sektor mithalten möchte, muss unterm Strich aber mehr bieten, als das, was SINSAENUM hier auffährt.