Eine ganz eigensinnige Revolution

In den Zeiten, als deutsche Punk-Bands tatsächlich noch etwas zu sagen hatten und Kapellen wie TON STEINE SCHERBEN den wahrhaftigen Ursprung für eine ganz spezielle Bewegung legten, ging es noch nicht um offensichtlich propagierte, plump formulierte Gesellschaftskritik im radikalen Sinne. Ähnlich verhielt es sich auch mit der Musik: Lässigkeit und eine unkonventionelle Haltung waren die Vorläufer der drei berühmt-berüchtigten Akkorde - und wahrscheinlich auch die wichtigste Inspiration für eine Band wie SITKA.

Auf ihrem neuen Album haben die Jungs im weitesten Sinne die musikalische Kernaussage der alternativen Rockmusik zusammengefasst; das Material wirkt frech und gewissermaßen auch rotzig, die Mischung ist kunterbunt und umfasst die Punk-Idee ebenso wie dreckigen Rock 'n' Roll und schnoddrigen Blues, könnte aber auch von Acts wie ALICE IN CHAINS und PEARL JAM geprägt sein, weil die ablehnende Haltung des Grunge-Business' auf "Zugvogel" auch einen nicht gerade geringen Stellenwert eingeräumt bekommt.



Dabei nicht auszuschließen ist allerdings, dass die schräge Mischung deutlich polarisiert. Der Eigensinn prägt das Album massiv, die manchmal doch recht ungelenken Wendungen nehmen vereinzelt den Fluss, und da man auch keine echten Hooks serviert bekommt und die teils doch überspitzt lockere Atmosphäre nicht jedermanns Sache sein dürfte, bleibt "Zugvogel" letztendlich wohl nur einer kleineren Hörerschaft als Genussmittel vorbehalten. Ich für meinen Teil muss gestehen, dass die Platte anfangs überhaupt nicht zünden wollte, mit wachsender Spieldauer aber immer interessanter wurde und am Ende auch ausreichend Gefallen erzeugte. Und gerade wegen der recht mutigen Herangehensweise und der eigenen Note verdient SITKA definitiv mal einen Schnellcheck - und darüber hinaus gerne auch mehr!



Anspieltipps: Liebeslied, Der Tantenmörder