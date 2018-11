Klassischer Heavy Metal, gemischt mit Melodic Metal

SIX FOOT SIX wurde von dem schwedischen Sänger Kristoffer Göbel gegründet, der zuvor schon bei FALCONER und DESTINY in Erscheinung getreten ist. Mit dem Debütalbum "The Six Foot Six Project" bewegt er sich zwischen klassischem Heavy Metal und Melodic Metal. Weitere Infos zu SIX FOOT SIX sind ein wenig spärlich, eigentlich erfährt man nur das, was in der Info vom Label steht, aber dafür kann man ja die Musik auf sich wirken lassen.

Die kann sich allerdings hören lassen. Von melodischem Rock (der Opener 'Virus Inside') und Power Metal ('Bleed For Mankind') bis zu Balladen mit teilweise großem Chor ('Anomina', 'Frozen In Time' oder 'Ephemeral', einer meiner ganz großer Favoriten) ist alles vorhanden, was das metallische Herz begehrt. Etwas härter geht es bei 'Pride And Glory' zur Sache, bei dem Freunde wuchtiger Gitarrenriffs auf ihre Kosten kommen. Nicht zu vergessen natürlich Kristoffers starker Gesang, der mich an manchen Stellen sogar an Joacim Cans von HAMMERFALL erinnert, sowie der außergewöhnliche Chorgesang bei verschiedenen Tracks. Das mag u.a. auch daran liegen, dass sich Kristoffer verschiedene Gastsänger mit ins Boot geholt hat, z.B. Niklas Stålvind, Magnus Winterwild und David Åkesson. "The Six Foot Six Project“ ist also durchaus ein Album, das des Öfteren im Player rotieren wird.