Neuauflage eines echten Überraschungserfolgs

Manchmal sind es die Zufälle im Leben, aus denen etwas wirklich Großes entstehen kann. So auch im Falle von MÖTLEY CRÜE-Basser Nikki Sixx, der im Jahr 2007 gemeinsam mit Gitarrist DJ Ashba und Produzent James Michael eigentlich nur einen Soundtrack für sein frisch erschienenes Buch "The Heroin Diaries" aufnehmen wollte. Nur als reines Studio-Projekt für diese eine Scheibe geplant, spielte das Trio angestachelt vom großen Erfolg der ersten Single 'Life 'Is Beautiful' allerdings auch bald die ersten Konzerte und verwandelte sich so nach und nach in eine ernstzunehmende Band. Genau zehn Jahre später hat SIXX A.M. fünf Alben produziert und ist nach dem Ende von MÖTLEY CRÜE zur Hauptband von Sixx geworden. Kein Wunder, dass die Amerikaner anlässlich des zehnten Geburtstags noch einmal auf ihr Debüt und damit den ungeplanten Start ihrer Karriere zurückblicken.



Rein musikalisch hat "The Heroin Diaries Sountrack" dabei in den letzten Jahren nichts von seiner Faszination verloren. Der größte Reiz der Platte liegt dabei noch immer darin, dass sie nicht die typischen Hard-Rock-Hymnen liefert, wie man sie sonst aus der Feder von Nikki Sixx gewöhnt war. Stattdessen präsentieren sich Songs wie 'Van Nuys' oder 'Tomorrow' passend zu den düsteren Thematiken des gleichnamigen Buchs eher introviertiert und überraschend nachdenklich für einen Musiker, der in den Achtzigern mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll bekannt geworden ist. Selbst die vertonten Buchauszüge 'Heart Failure' und 'X-Mas', bei denen Nikki Sixx eher im Hörbuch-Stil Auszüge aus den Tagebüchern vorliest, kommen überraschend spannend daher und nutzen sich selbst nach mehreren Hörduchläufen nicht ab. Kronjuwel der Platte ist und bleibt allerdings der Über-Hit 'Life Is Beautiful', dessen Refrain sich praktisch umgehend im Ohr festsetzt und der nicht umsonst zu einem so großen Erfolg in den amerikanischen Charts geworden ist.



Bleibt die Frage, warum man sich denn als SIXX A.M.-Fan diese Sonderedition zulegen sollte, wenn man das Original schon im Schrank hat? Auch dafür hat das Trio vorgesorgt, insgesamt drei Tracks auf Links gedreht und in ganz neuen Versionen eingespielt. So wird aus 'Life Is Beautiful' in der 2017er Edition beispielsweise eine ruhige Piano-Ballade, während 'Accidents Can Happen' und 'Girl With Golden Eyes' eine poppige Überarbeitung erfahren, die sich auch auf dem etwas ungeliebten "Modern Vintage"-Album gut gemacht hätte.



Ob sich eine erneute Anschaffung wegen dieser drei Bonustracks allerdings wirklich lohnt, das muss am Ende jeder für sich selbst enscheiden. Mir jedenfalls gefallen die ursprünglichen Tracks auch weiterhin besser, weshalb ich von diesem Plus der Neuauflage nicht unbedingt zu einem Kauf animiert worden wäre. Wer diese Scheibe allerdings noch nicht im Regal stehen hat, der sollte das dringend nachholen, denn eindringlicher und emotionaler hat man Nikki Sixx vielleicht noch nie gehört.