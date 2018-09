Ein Comeback - mal wieder!

Wer weiß, wo die frechen Mädels von SJU SVÅRA ÅR heute stehen würden, hätten sie beständig an ihrer Laufbahn geschraubt und sich nicht selbst so viele Auszeiten gegeben. Nachdem der größte Teil der Combo kurz nach dem Jahrtausendwechsel von BURNING KITCHEN in dieses neue Projekt gestürzt war, hat man es am Ende zumeist bei einer mehrfach unterbrochenen Teilzeitaktivität belassen, weshalb der große Schritt an die Spitze der oftmals unterschätzten, sehr starken schwedischen Punk-Rock-Szene bislang ausbleiben musste.



Eine neue EP soll hier allerdings wieder verlorenen Boden gutmachen, und genau das gelingt der Truppe in den fünf Stücken von "Ingen Tog Det Som Ett Skämt" auch absolut blendend, weil der frische, wavige Sound in Kombination mit den Indie-Arrangements und den nicht ganz so penetranten Melodien wunderbar funktioniert und sich wohlwollend vom üblichen Drei-Akkorde-Geschrammel löst. Frontdame Sara Hedberg könnte zwar hin und wieder etwas variabler vorgehen, ist aber auch kein echter Schwächepol in dieser erfahrenen, leider aber nicht sonderlich fleißigen Kapelle. Und selbst in den Passagen, in denen etwas mehr Power gefragt ist, wird der kleine Makel mit peppigen Sounds und stimmungsvollen Melodien ganz easy kompensiert. Und das ist ebenfalls nicht immer üblich.



Immerhin, die neue EP ist im Kasten, Live-Aktivitäten sind in Planung, und die Aussicht auf weiteres Material ist vielversprechend. Und wer weiß: Vielleicht sind die vier neuen Songs, allen voran der starke Opener 'Skicka Några Rader', ja doch noch die verspätete Eintrittskarte in den skandinavischen Punk-Olymp. So unverbraucht und cool wie dieses rund zehnminütige Entertainmentprogramm ist die Mischung aus Wave und Punk Rock nämlich längst nicht immer!