Schwungvoller Rotz & Roll

Ach, schön war's, als THE HELLACOPTERS und GLUECIFER vor mehr als zwei Dekaden die skandinavische Retro-Revolution starteten und mit rotzigen Hymnen einen ganzen Szenezweig neu definierten. Ihre Nachahmer sind bei weitem nicht mehr so zahlreich vorhanden, wohingegen das Gros der Originale längst nicht mehr aktiv ist. Erfreulich sind daher eben immer diese Momente, in denen man dann doch Notiz von einer Band nimmt, die sich diesem Einfluss nicht entziehen konnte und deren musikalische Standortbestimmung ganz klar Schweden Ende der 90er lautet. Praktisch, dass SKALLBANK genau dort beheimatet ist...



Auf ihrer neuen EP schlägt sich die Band jedenfalls durch vier astreine, dezent punkige Classic-Rocker, die gelegentlich wie eine Adrenalin-Variante von AIRBOURNE klingen, gleichzeitig aber den Drive der BACKYARD BABIES mitbringen. Es ist angenehm dreckig, und dennoch vergisst SKALLBANK nicht, das Material melodisch und auf Anhieb einprägsam zu gestalten. Der Titelsong von "Grav Efter Grav" ist eine Wucht, die beiden B-Seiten docken erfolgreich im Midtempo an und verkaufen sich ebenfalls als Hymne, und auch 'Divinum Dictatutra' macht richtig Laune und brilliert mit einer vorzüglicchen Hookline.



Die erste Mission haben diese Schweden also bestanden, nun muss aber schleunigst nachgelegt werden, um womöglich auch einen neuen Weckruf an eine Szene zu richten, die sicherlich noch nicht alles gesagt hat. Bands wie SKALLBANK kann es nämlich nicht genug geben!



Anspieltipps: Divinum Dictatura, Grav Efter Grav