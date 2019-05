Erneut ein gelungenes Album der Südtiroler

In Südtirol hat die Band längst Legenden-Status und auch weit über ihre Heimat hinaus weiß man SKANNERS zu schätzen. Der gute Ruf ist zwar durchaus auf die bisher veröffentlichten Scheiben der Herren aus Bozen zurückzuführen, noch mehr zu ihrer Reputation hat aber fraglos die immense Live-Power beigetragen, für die man das Quintett seit mittlerweile gut 35 Jahren zu schätzen weiß.



Nicht zuletzt dieser ist es auch zu verdanken, dass sich die Liste jener Bands mit denen SKANNERS bereits die Bühne teilen durfte, wie ein Auszug aus einem Rockmusik-Lexikon liest und große Namen wie DEEP PURPLE, METAL CHURCH, GIRLSCHOOL, MOTÖRHEAD, SAXON, MANOWAR, DIO oder TWISTED SISTER enthält.



Gut eingefangen wurde die Urgewalt eines SKANNERS-Gigs zuletzt auf dem zugegebenermaßen ein wenig plump, auf jeden Fall aber zutreffend betitelten Live-Album "Eins Zwei Drei - Metal Party Live". Dieses erschien 2015 und wurde dem 2014 verstorbenen Gründungsmitglied Massimo Quinzio gewidmet. Eingespielt wurde der Dreher in der immer noch aktuellen Besetzung, also von den verbleibenden Ur-SKANNERS Fabio Tenca (Gitarre) und Claudio Pisoni (Gesang) sowie ihren Kollegen Walther Unterhauser (Gitarre), Davide Odorizzi (Drums) und "Bandküken" Tomas Valentini (Bass), der 2013 zur Band gestoßen ist.



Die Energie der Live-Shows hat der Fünfer zuletzt auch im Studio gut umsetzen können, weshalb "Temptation" vor dynamischen Vorträgen strotzt und erneut das Herz jedes traditionsbewussten Metallers höherschlagen lässt. Zwar bekommt man an sich nicht mehr geboten als Heavy Metal mit viel Melodie und Anleihen bei Genre-Größen von JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, SAXON und den SCORPIONS, der jedoch wird durch die Bank kompetent vorgetragen und lässt wahrlich nichts vermissen, was der Banger braucht.



Das darf man von einer Band auch erwarten, die auf eine dermaßen lange Karriere (als Gründungsjahr wird 1982 angegeben!) zurückblicken kann. Da SKANNERS allerdings durchaus in der Lage ist aus sämtlichen Zutaten eine auf Anhieb eingängige Mixtur zur kreieren und dieser auch noch eine gewisse Eigenständigkeit verabreichen kann, sollte jeder Traditionalist mit "Temptation", aber auch mit den früheren Scheibe der Südtiroler, sein Glück finden.



Gesondert hervorzuheben gilt es, dass sich unter den elf Nummern nicht ein einziger Stinker befindet und zudem, dass die Herren sowohl mit "Painkiller"-Brachialität ('In Flammen 666'), als auch mit feinen MAIDEN-Harmoniegitarren ('Pray With My Angel') zu überzeugen wissen. Weiters darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass SKANNERS erneut mit an den jungen Rudolf Schenker erinnernden Hammer-Rhythmus-Gitarren-Passagen (nachzuhören unter anderem in 'Cut My Heart', das an selige "Blackout"-Tage denken lässt) Songs geschaffen haben, die nach einer Bühnen-Umsetzung verlangen. Passt!