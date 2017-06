Hier wird der Elch zu Tode geknüppelt!

Es wird höchste Zeit, dass SKELETHAL sich einmal um die Vervollständigung des Line-ups kümmert und das bisherige Material auf die Bühne bringt. Die beiden kreativen Köpfe hinter dem französischen Death-Metal-Kommando haben nämlich auch auf ihrer ersten Full-Length ("Morbid Revelations" galt eher als Compilation bekannten Materials) richtig geilen Elchtod im Angebot, dessen Herkunft zwar nicht das Original ist, dessen Sound aber genauso derbe und geil ist wie der Stoff von DISMEMBER, GRAVE und Konsorten.



Auf "Of The Depths..." gibt es die absolute Vollbedienung in Sachen skandinavisch geprägtes Todesblei; vor allem an der Gitarrenfront wartet die ultimative Verrohung im Wechsel mit rasiermesserscharfen Riffs, bei denen auch ein leichter CARCASS-Einfluss aufzuspüren ist. Die Songs sind zumeist pfeilschnell, punkten mit präzisen Breaks und setzen auch mit einigen ziemlich dicken Grooves Akzente, wenn SKELETHAL das Tempo mal kurzzeitig drosselt. Ob das Ganze wirklich eigenständig ist, kann man zwar diskutieren, ist aber eigentlich auch egal, schließlich gibt es unter den zahlreichen Retro-Schwedentod-Kapellen nicht viele, die im Ansatz das Level der Originale erreichen - SKELETHAL hingegen übertrifft es auf "Of The Depths..." sogar zeitweise.



Von daher spart man sich alle weiteren Erklärungen, da Zielgruppe und Sound bekannt sein dürften. Ein Hinweis aber noch an die eiligen Investoren: Einfach nach der Limited Edition Ausschau halten, unter deren Bonustracks sich unter anderem ein starkes Cover des DISMEMBER-Gassenhauers 'Soon To Be Dead' befindet. Und jetzt los zum Mailorder!



Anspieltipps: Spectral Cemetery, Catharsis, Scaly Smelly Flesh