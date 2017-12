Metalcore-Standard mit ordentlich Dampf im Kessel

Angesichts ihres noch recht jungen Alters werden die Jungs von SKIES IN MOTION zwar noch nicht allzu viele "Life Lessons" unterrichten können, wohl aber sind die Briten durchaus dazu in der Lage, dem Verfechter moderner Core-Sounds einige Angebote zu machen, welcher dieser wiederum kaum wird ausschlagen können. Das neue Album bedient zwar weitestgehend vertrautes Terrain, hat aber den nötigen Punch, einige anständige Hooklines und auch genügend Abwechslung in den einzelnen Kompositionen, dass man sich auf der Suche nach neuen Alternativen gerne auch mal mit SKIES IN MOTION auseinandersetzen sollte. Das ist zumindest das erste Zwischenfazit.

Andererseits ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich "Life Lessons" auf Dauer ein wenig abnutzen wird, weil die Neuerfindung des Rads auch von den Derby-Jungs nicht erwartet werden kann. Die zwölf Songs berufen sich weitestgehend auf bekannte Schemata und nicht allzu riskante Grundlagen und offenbaren eine klare Systematik, die beim Erstellen des neuen Materials definitiv auch Sicherheit gegeben haben dürfte. Doch bei SKIES IN MOTION gefällt der extrem energetische Ansatz, die massive Power und Willenskraft, die in allen Stücken spürbar ist, selbst in den vermeintlich ruhigeren Nummern, in denen die Band die ausgezeichnete Dynamik ihres Materials wieder nach vorne boxen kann.

Am Ende ist es nicht viel anders als bei den meisten schlagfertigen Newcomern aus dem Metalcore-Bereich: Nicht die Originalität gibt den Ausschlag, sondern die kraftvolle Performance. Es mag hunderte Bands wie SKIES IN MOTION geben - das ändert aber nichts daran, dass die Briten einen guten Job machen!

Anspieltipps: Swrod Swallower, Hopebringer, Ugly