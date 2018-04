Auf den Spuren der schwedischen Todesblei-Klassiker

Es kann manchmal so unglaublich leicht sein, den neuen Release einer schwedischen Death-Metal-Combo zu analysieren. Oftmals braucht es nur das Wissen um die Geschichte der landeseigenen Szene, zu der man dann ein paar bedeutsame Namen nennt, und schon ist die Eingruppierung des jeweiligen Werkes mit relativ großer Trefferquote erledigt.



Bei SKINEATER liegt die Sache eigentlich ähnlich, obschon sich das melodische Todesblei dieser relativ jungen Truppe nicht sofort in einem Maße anbiedert, wie der Stoff der zahlreichen Göteborg-Epigonen. "Cerebral Relics" folgt viel eher dem Pfad von DISMEMBER, streut gerne auch mal ein unbewusstes AMON AMARTH-Zitat ein und hat nicht auf Anhieb die perfekte Hookline am Start, aber dennoch ausreichend Wiedererkennungswert, um Stücke wie 'Sociopath To Enlightenment' und vor allem 'Labeled; Confidential' sofort als Hymnen zu identifizieren. Die Band wirkt fest entschlossen und agiert zielstrebig, auch wenn der gerade genannte Rausschmeißer mit seinen epischen Strukturen sicherlich eine Ausnahme bildet, die man angesichts seiner starken Melodien aber auch gerne akzeptiert.

Denn ansonsten geht es auf "Cerebral Relics" mitunter rabiat zur Sache, manchmal auch mit einem bestialischen Unterton im Stile von NECROPHOBIC - und dann schließlich wieder mit dieser rauen Note, die Fred Estby und seine Mannen in den 90ern zum Nonplusultra des melodischeren, derben Death Metals erkoren haben. SKINEATER ist so typisch schwedisch, aber vielleicht deshalb auch so überzeugend - zumindest wenn man von den Songs der ersten EP ausgeht, deren geringe Auflage von 150 Einheiten hoffentlich nur der Anfang ist. Die Band hat nämlich sicherlich noch einiges mehr zu sagen!



Anspieltipps: Labeled; Confidential, Sentinels Of Misery