Schrullig und eigenwillig, aber auch sehr eigenständig und originell

Bei Album Nummer Fünf ist dieses Trio inzwischen angelangt, weshalb sich auch bei uns dieser Bandname langsam einigermaßen herumgesprochen haben sollte. Ebenso die Herkunft von SKINFLINT, die aber wohl immer noch ungewöhnlich - um nicht zu sagen exotisch - anmutet. Irgendwie ist das aber doch nachvollziehbar, denn abgesehen von dieser Band, ist bei uns von der Metal-Szene in Botswana aber auch gar nichts bekannt.



Einen Sonderstatus hat SKINFLINT deshalb aber längst nicht nötig, denn der zwar eigenwillige, aber umso originellere, zumeist in eher getragenem Tempo intonierte, harsche Metal der Formation wird durchaus auf internationalem Niveau vorgetragen. Vor allem das eher einfach anmutende, knochentrockene und dabei ungemein effektiv klingende Zusammenspiel von Bassist Kebonye Nkoloso und Sandra Sbrana am Schlagzeug, weiß zu überzeugen.



Zwar wirken einige der Nummern durch die regelrecht minimalistisch angelegte Rhythmik auf den ersten Höreindruck hin fast schon zu simpel, der Effekt ist aber dennoch überzeugend, denn "Chief Of The Ghosts" weiß auf ganz besondere Art zu grooven und erweist sich genau deshalb auch als überaus mitreißendes Teil! Dazu trägt selbstverständlich auch Frontmann und Gitarrist Giuseppe Sbrana einiges bei, dessen Gesang ebenso rau wie grantig aus den Boxen kommt.



Auch er ist eher auf einfaches und effizientes Vortragen bedacht und so kommt es, dass sich sowohl sein Gesang (der mitunter in der Landessprache Setswana vorgetragen wird, wodurch die Musik des Trios noch ein wenig schrulliger wirkt) als auch sein versiertes Spiel an der Sechssaitigen gut ins Gesamtkonzept einfügen. Zugegeben, ganz einfach ist es nicht, dem Vortrag der AfrikanerInnen über die gesamte Distanz zu folgen, da zwingende Hooks in der harschen Intonation der Nummern schlicht keinen Platz haben finden können.



In Sachen Eigenständigkeit ist SKINFLINT aber auch mit "Chief Of The Ghosts" über jeden Zweifel erhaben. Und wer schon so lange dermaßen unbeeindruckt von jeglichen Trends oder dergleichen seinen Stiefel durchzieht, wie diese Band, dem gebührt eine Extraportion Respekt!