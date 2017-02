Good Time Southern Rock

In der Heimat bereits seit 2014 auf dem Markt, wird die dritte Scheibe der aus Nashville stammenden Formation nun mit einiger Verspätung auch offiziell in Europa vertrieben. Eventuelle Bedenken hinsichtlich Mangel an Aktualität brauchen jedoch nicht aufzukommen, denn die Musik von SKINNY MOLLY ist definitiv zeitlos.



Auch die Begriffe klassisch und traditionsbewusst passen zum Southern Rock dieser vier Herrschaften wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, nicht zuletzt weil dieser – wie es durch ihre Herkunft offenbar von Natur aus gegeben ist – mit einer amtlichen Country/Americana-Schlagseite aus den Boxen kommt.



Auch dem Titel "Here For A Good Time" wird man vollends gerecht, schließlich merkt man dem Quartett die gesamte Laufzeit über eine immense Spielfreude an. Darüber hinaus lässt sich auch feststellen, dass die vom ehemaligen BLACKFOOT und LYNYRD SKYNYRD-Gitarristen Mike Estes angeführte Band (zu der unter anderem auch Jay Johnson zählt, der einst auch bei BLACKFOOT sowie der ROSSINGTON BAND tätig war) locker dazu im Stande ist, diese gute Laune direkt und permanent an den Zuhörer zu vermitteln.



Mitgehen, Tanzen, oder zumindest die Melodien mitsummen, dürfte bei diesem Album wohl selbst der ansonsten "unterkühlteste" Charakter, viel ansteckender kann Musik nämlich kaum dargeboten werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob SKINNY MOLLY die Rock-Roots voll auslebt, wie im deftigen 'Glad I Ain't You', dem Blues in "sumpfiger" Manier gefrönt wird ('Make It Easy'), oder mit für den Einsatz im US-Radio gebürsteten Tracks losgelegt wird, wie etwa 'Girls Like You', das ein wenig an 38 SPECIAL erinnert.



Wer hier harten, derben Rock erwartet, könnte zwar durchaus enttäuscht sein, denn die Herrschaften bleiben mit ihrem Vortrag die gesamte Spielzeit über eher gemäßigt, wer sich jedoch einzig dem Titel entsprechend unterhalten lassen möchte, wird hier voll auf seine Rechnung kommen. Yippie-Yeah!