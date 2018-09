TIAMAT minus Intensität

Mangelnden Fleiß muss sich Daniel Zambo keinesfalls vorwerfen lassen. Seit der Gründung von SKOGNATT sind gerade erst zwei Jahre vergangen, in denen der Musiker aus Augsburg bereits drei EPs in Eigenregie veröffentlicht hat. "Ancient Wisdom" ist somit der vierte Release seit 2016 und ein klarer Nachweis für die Arbeitswut des bayrischen Solokünstlers.



Dennoch scheint es momentan noch so, als wüsste der SKOGNATT-Mastermind noch nicht so recht, wohin die Reise gehen soll, da die genrespezifischen Merkmale für einen Black-Metal-Release nur im Ansatz vorhanden sind, die MOONSPELL-artigen Dark-Metal-Ideen nicht mit genügend Durchschlagskraft umgesetzt werden und die leichten Gothic-Tendenzen das Klangbild irgendwie unangenehm polieren und die sechs neuen Tracks letztendlich ins Mittelmaß führen.



Hinzu kommt schließlich, dass die kurzen melöodischen Ansätze nicht richtig funktionieren. 'Thanatos' und 'Dark Star' sind grundsätzlich zwar keine schlechten Tracks, bieten am Ende aber auch keine Inhalte, auf die man mit Vorliebe zurückkommen möchte. Und das Mindestmaß an Aggression, das sich hier über die Vocals reflektiert sehen will, geht der Scheibe und gerade diesen Stücken ebenfalls weitestgehend ab - eines der Indizien dafür, dass der Reifeprozess bei SKOGNATT noch nicht abgeschlossen ist.



Vielleicht sollte Zambo daher erst einmal die Feinarbeiten in den Fokus nehmen, statt die hohe Taktung neuer Releases zu wahren. "Ancient Wisdom" hat ein paar brauchbare Ideen, versinkt auf Dauer aber doch in ziemlicher Eintönigkeit.