Saftiger Thrash-Batzen aus Athen!

Neues Jahr, neues Glück! Auch im Hause RagnaRök Records gibt es gleich zum Jahresauftakt frisches Futter für die Thrash-Gemeinde. Die Rede ist von SKULL KORAPTOR aus Athen, einem Trio, welches im Jahr 2014 mit einer EP namens "Dead Ahead" schon einmal im Underground aufgetaucht ist. Während man damals noch als Quartett unterwegs war, versucht man heute mit neuer Mannschaft etwas Staub aufzuwirbeln.

Dies gelingt der wilden Bande nach einem kurzen Intro mit 'Hatred' auch ganz vortrefflich. Pfeilschnell knattern die Riffs von Frontmann Giannis Savoglou aus meiner Anlage und auch die beiden Rhythmus-Kollegen machen keine Gefangenen. Einziges Manko ist der etwas farblose Gesang, der für meinen Geschmack etwas aggressiver klingen dürfte. Dieses Problem bekommt das Dreigestirn im Video-Hit 'Blast It Out' schon viel besser in den Griff. Überhaupt ist diese Nummer noch eine gewaltige Ecke grantiger als sein Vorgänger. Vor allem die Double-Bass sorgt hier für ein angenehmes Gewitter im Hintergrund, während die Klampfe saftig nach vorne prescht. Allerdings zeigt dieser Song ganz ausgezeichnet, dass es im Hause SKULL KORAPTOR auch immer coole Harmonien gibt, die das harsche Gedresche fein auflockern. 'Burnt Society' hackt dann in die gleiche Kerbe, setzt aber mit etwas dominanterem Bass noch einmal neue Akzente. Ihr merkt es schon: Dieses Thrash-Brett hat Wellen.

So überrascht uns 'Fatal Wrecking' gleich zu Beginn mit feinsten Gitarrenmelodien bevor der Sturm aus Boxen über uns herein bricht. Und dieser will sich dann auch bis zum Song ende nicht wieder beruhigen. Hier ist dann auch das Aggressionsniveau des Sängers angenehm hoch, was wunderbar zu diesem wieselflinken Knaller passt. Feistes Geschoß! Da die ganze Chose auch noch in ein passendes Klangbild gekleidet wurde, bei welchem ich lediglich den Drumsound etwas richten würde, kann ich "Chaos Station" der oben erwähnte Thrash-Gemeinde wärmstens an Herz legen. Wer eines der 500 Exemplare sein Eigen nennen möchte, wendet sich mit 12 Euronen (plus Porto) hier hin.