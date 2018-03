Der sperrigste unter den SKYCLAD-Klassikern

Es gibt durchaus kontroverse Meinungen zur tatsächlichen Highlight-Phase dieser Band. Denn in der Nachbetrachtung war der Split mit Chefdenker Martin Walkyier vielleicht wirklich die beste Entscheidung, die die Band in ihrem kurzen kreativen Engpass zur Jahrtausendwende treffen konnte.

Wenn man nun aber im Rahmen der Re-Releases der ersten fünf Alben noch einmal zurückschaut, wird einem noch mal sehr, sehr klar, welche Meilensteine SKYCLAD während des knebeligen Bundes mit Noise Records eingespielt hat. "The Silent Whales Of Lunar Sea" ist die letzte Scheibe vor dem damaligen Wechsel zu Massacre Records und vielleicht auch die schwierigste. Walkyier ist in den Textzeilen deutlich politischer unteerwegs, die Songs an sich sind sperriger und räumen den Folk-Instrumenten nicht allzu viel Raum ein, und bei der Gestaltung der Hooklines war SKYCLAD vorher und nachher auch schon einmal transparenter unterwegs. Mindert das am Ende aber die Qualität des Albums? Nein, keinesfalls: Denn die hier gebotene Vielseitigkeit, eigentlich eine der permanenten Stärken des britischen Ensembles, konnte auf keinem weiteren Werk mehr übertroffen werden, die Metal-Schlagseite war vielleicht auch nie so stark, und Geschichtenerzähler Walkyier hat sich auch selten so deutlich in Szene setzen können wie in 'Another Fine Mess', 'Desperanto (A Song For Europe?)' und 'Art-Nazi', die auch zwei Dekaden später zu den größten Momenten der SKYCLAD-Geschichte gehören.



Vielleicht ist "The Silent Whales Of Lunar Sea" nicht die Einstiegsdroge für unwissende Hörer, und in der Nachbetrachtung ist es auch nicht der beste Silberling der Folk-Metal-Ikone. Aber nichtsdestotrotz gehört dieses Album in jede gut sortierte Sammlung inspirativer 90er-Metal-Alben - so wie auch die vier vorangegangenen Scheiben der Noise-Phase.



Anspieltipps: Another Fine Mess, Turncoat Rebellion, Desperanto (A Song For Europe?)