Das Debüt-Album von SKYCLAD endlich wieder erhältlich.

Jahrelang wollte ich das Debütalbum von SKYCLAD kaufen, jetzt darf ich "The Wayward Sons Of Mother Earth" in der Hand halten - weil Noise lebt. Und ich muss sagen: Das Digipack schaut schick aus, bietet außer ein paar netten Linernotes aber keinen zusätzlichen Kaufanreiz für die, die schon im Besitz des Albums sind. Gerade bei einer textlich so kreativen Truppe wäre da doch mehr möglich gewesen.



Auch auf Bonus-Songs wurde verzichtet. Warum man das Ding dann unbedingt "Deluxe Edition" nennen muss? Bleiben also die ersten 46 Minuten einer der kreativsten und eigenständigsten Metal-Bands aller Zeiten, und ich darf erstmals die Scheibe am Stück hören. Hier sei mal wieder betont: Diese Truppe hätte viel, viel erfolgreicher werden müssen! Dass die Band auch heute ein Schattendasein fristet, ist aus meiner Sicht ein Frevel, der kaum toleriert werden kann.



Nun aber wieder zum Debütalbum... ich muss zugeben: Ein Werk, das zeitlich so früh (und damit nahe an SABBAT / PARIAH) angesiedelt ist, hätte ich noch eine Spur thrashiger erwartet. Härter als "A Burnt Offering For The Bone Idol" finde ich das Scheibchen bisher jedenfalls nicht. Mir gefallen sofort der warme Sound, der noch etwas sporadische, aber sehr songdienliche Einsatz der Geige, und die großartigen Gitarrenlinien von Steve Ramsey. Der mittlerweile verstorbene Schlagzeuger Keith Baxter fällt musikalisch nicht allzu deutlich auf, Ex-SKYCLAD-Sänger Martin Walkyrier hat dagegen ein Organ, das man sofort erkennt (aber, wenn ich ehrlich bin, auf der neuesten Scheibe "Forward Into The Past" nicht mehr wirklich vermisst). Die allergrößten Hymnen fehlen auf dem Debüt noch, aber wer die Entwicklung dieser einzigartigen (und viel zu erfolglosen) Band verfolgen möchte, kommt an diesem ordentlichen Einstieg nicht vorbei. Die Großtaten folgen aus meiner Sicht aber erst etwas später.



Anspieltipps: The Sky Beneath My Feet, Our Dying Island.