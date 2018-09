Ihr bisher bestes Album!

Zur Eröffnung dieses Reviews zitiere ich meine Worte zum letzten SKYHARBOR-Album "Guiding Lights" (2014) ganz unverschämt selbst: "...ich ertappe mich aber öfter bei dem Gedanken, dass ein anderer Sänger der Musik einen individuelleren Stempel aufdrücken würde. Es klingt nämlich schon oft nach Tompkins neuer alter Band TESSERACT - der Nachteil an so einer prägnanten Stimme..."

Ich war wohl nicht der Einzige mit einem solchen Gedanken, denn 2015 wurde angekündigt, dass Daniel Tompkins, der zuvor noch als festes Mitglied SKYHARBORs betitel wurde, die indische Band verlässt, da er wieder bei TESSERACT eingestiegen ist und durch den Grammy-nominierten Multiinstrumentalisten Eric Emery ersetzt wird.

War Emerys Show auf dem Euroblast-Festival 2016 noch nicht richtig überzeugend, ist "Sunshine Dust" endlich die verdiente Blaustunde der Band. SKYHARBOR hat nun einen eigenen Sound gefunden, wozu Emery, nebst dem deutlich gewachsenem Potential an den Instrumenten, einen Großteil zu beiträgt. Große, epische Refrains, aber auch prägnante Shouts und eine angenehme Stimmfarbe runden das Hörerlebnis ab. Es sind Songs wie das melodiöse 'Synthetic Hands', das dynamische 'Disengage/Evacuate', 'Ugly Heart' (Ohrwurm!), 'Dissent' (Kracher!) oder das heftige 'Menace', die Zeuge davon sind, dass SKYHARBOR hier etwas ganz Besonderes gezaubert hat. Der Titel "Sunshine Dust" ist dank des warmen, klaren Klangbilds ebenfalls herrlich passend.

Am modernen Prog-Sound an sich hat sich indes eigentlich wenig getan, es wurde aber an vielen Ecken feinjustiert, so klingt "Sunshine Dust" nach einem erwachsenen, doch total zeitgemäßen Prog-Metal-Album. Dieser Cocktail schmeckt trotz vieler Zutaten sehr stimmig und ich kann SKYHARBOR nur gratulieren und bin total gespannt, was da noch kommen mag, denn das Kapitel SKYHARBOR scheint gerade erst aufgeschlagen worden zu sein...