Der Titel sagt eigentlich alles.

Trotz ihres großen Erfolgs in den frühen 70ern saß die Band SLADE oft zwischen allen Stühlen. Auch wenn sie meist einen satten Hardrock spielte, wurde sie von vielen anspruchsvolleren Rockfans nicht ernst genommen, da sie ihre Singlehits nach einer Marktgewohnheit der 50er und 60er Jahre häufig nicht von Alben auskoppelte, sondern einzeln als unabhängige Siebenzöller veröffentlichte und dadurch überwiegend bei einem jugendlichen Mainstreampublikum ankam. Modisch wurde die Band mit Glitzerklamotten und Plateaustiefeln der Glamrock-Szene zugerechnet, was jedoch musikalisch nicht passte. Und dass der rothaarige Sänger Noddy Holder mit karierten Hochwasserhosen und Grimassen gern den Komiker machte, war auch nicht geeignet, das Image von coolen Rockstars zu begründen. Um auch in den Albumhitparaden durchzustarten und ihre unbestreitbaren Livequalitäten zu demonstrieren, gab SLADE in einem kleinen Londoner Theater (ja echt, Sitzplätze!) drei Gratiskonzerte für Fanclubmitglieder, bei denen ihr erstes Livealbum "Slade Alive!" mitgeschnitten wurde, das im März 1972 erschien und alsbald in den Longplayercharts nach oben schoss.



In der Reihe "The Art Of The Album" ist "Slade Alive!" als CD und LP neu auf den Markt gekommen. Die Hülle der CD ist ein kleines gebundenes Buch, das einen ausführlichen Aufsatz über die Frühphase von SLADE und die Entstehung dieser Scheibe, Bildmaterial und das Artwork der originalen LP-Innenhülle enthält. Da die Tracklist mehrere gecoverte Stücke und eine Minderheit eigener, bis dahin teilweise unveröffentlichter Nummern enthält, gab es für den damaligen Albumkäufer auch neues Material zu entdecken. Hier präsentiert sich eine hart arbeitende Gruppe, die man nicht für Teenie-Radio-Lieblinge halten möchte. Durch mitreißenden Rock und Boogie erinnert SLADE hier stellenweise an STATUS QUO.



Es mag dem Humor der Band geschuldet sein, dass sie ihren Konzertstarter 'Hear Me Calling' eher verhalten und mit dünnem Gesang anfängt, aber angetrieben vom gut hörbaren Publikum rockt der Vierer bald so ab, wie es sich für eine Nummer der Blues-Hardrock-Pioniere TEN YEARS AFTER gehört. Die Band hat ihre Zuschauer mit dem Kracher 'Know Who You Are' ebenso im Griff wie mit dem ruhigeren 'Darling Be Home Soon' samt Noddy Holders berüchtigtem Rülpser (vielleicht ein Kommentar zur Originalband, den Hippie-Softies LOVIN' SPOONFUL?). Vor allem mit der eigenen Rock'n'Roll-Nummer 'Keep On Rocking', die LITTLE RICHARDs 'Tutti Frutti' zitiert, reißt SLADE das Publikum mit, bevor in einer äußerst kraftvollen Interpretation von 'Born To Be Wild' die Halle zerlegt wird. Aber warum nur singt Mr. Holder statt der Zeile "Take the World in a Love Embrace." wie ein altes Tantchen "All the World is a lovely Place"?



Die Neuausgabe von "Slade Alive!" ist eine gute Gelegenheit, eine Gruppe, die jahrelang mit tendenziell seichterem Material in den Singlehitparaden präsent war, als starke Liveband neu zu entdecken. Vor allem der klare und plastische Sound ist hervorzuheben, der jedes Instrument gut hörbar macht und besonders eine erstaunlich virtuose und druckvolle Rhythmusgruppe erkennen lässt.