Zwei unveröffentlichte SLAEGT-Songs.

Eine neue EP der Dänen SLAEGT wird für viele sicher ein Fest werden. Ich mochte das letzte Album durchaus und bin deshalb gespannt, wie sich "Black Bombs" wohl anhören wird. Das Vinyl-Dreherchen läuft nur sehr knapp über 10 Minuten ins Ziel und bietet zwei (schön verpackte) Tracks, die auf das letzte Album wohl nicht mehr gepasst haben. Musikalisch sehe ich aber keinen Abbruch. Eher sind die Gitarren noch etwas dominanter im traditionellen Metal verwurzelt als auf "The Wheel". Ansonsten sind die Einflüsse die gleichen wie bisher: norwegischer Black Metal und schwedischer Grenzgänger-Metal der Marke DISSECTION, WATAIN, AT THE GATES oder NAGLFAR. Der Titeltrack der neuen EP überzeugt durch sehr feine Melodieführung, sowohl in den Gitarren als auch in den - höre ich das wirklich richtig? - dezent eingesetzten Keyboards. Mit 'Wake Dirge' gibt es dann noch einen zweiten Song, der noch stärker nach Schweden schielt als der Titeltrack. Das liegt vor allem an der stark vom Melo-Death beeinflussten Gitarrenarbeit, die mir ausgezeichnet gefällt. Faszinierend, dass der Song ohne Gesang auskommt und trotzdem spannend klingt!

Insgesamt ist es schon ein hochwertiges kleines Paket, das den Fans hier geboten wird. Die Single schaut wirklich klasse aus, die Verpackung ist enorm hochwertig. Die auf 500 Stück limitierte, in schwarzem Vinyl gehaltene Scheibe macht wirklich was her und wir dem Fan zu einem sehr fairen Preis angeboten. Da ist es auch zu verschmerzen, dass es tatsächlich nur zwei neue Titel gibt. Die Fans lechzen sicher danach, alle anderen, die die Band wie ich wahrscheinlich gut finden, können sicher mal ein Ohr riskieren. Denn optisch ist "Black Bombs" ein Gewinn für die Sammlung, musikalisch zudem auf jeden Fall ein guter Vorgeschmack auf ein hoffentlich folgendes nächstes Album, oder eine Ermutigung, sich eingehender mit der Truppe vor der bald anstehenden Tour zu befassen.

Anspieltipps: Black Bombs.