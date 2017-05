Das Genie wird vom Wahnsinn gefressen!

Man kann es sicherlich so sehen: SLAEGT spielt einen sehr eigenwilligen Mix aus Black-Metal-Elementen und klassischem Heavy Metal und klingt am Ende eigenständiger als ungefähr 90 Prozent der Konkurrenz. Gut und schön. Es ist allerdings wenig hilfreich, wenn diese Form der Eigenständigkeit auf Kosten eines völlig ziellosen Songwritings geht. "Domus Mysterium" weiß ein Lied davon zu singen ...



Die neue Platte der Dänen ist nämlich abgesehen von einigen technisch recht feinen Ausschnitten eine Reise durchs musikalische Niemandsland, in dem die Band anscheinend keinen Ort findet, an dem sie sich länger niederlassen möchte. Die traditionell ausgerichteten Spielereien werden zu stark in die Länge gezogen, sollte sich mal eine Gitarrenmelodie etablieren, wird auch diese über das Erträgliche hinaus ausgereizt, und die alibimäßigen Ausflüge in den finsteren Bereich hätte sich SLAEGT sowieso sparen können, weil sie zwischen dem ganzen Retro-Rock-Firlefanz, den die Band ebenfalls in ihr Repertoire aufgenommen hat, völlig deplatziert wirkt.



Von Ordnung zu reden scheint angesichts des völlig konfusen Durcheinanders, das "Domus Mysterium" charakterisiert, aber ohnehin sehr optimistisch, denn die Band gibt ihren Ideen gar nicht erst die Möglichkeit, einen Raum zu finden, an dem sie klar und fokussiert platziert werden können. Alles ist erlaubt, Grenzen gibt es nicht, und der Leitgedanke, dass die Materie so spontan wie möglich klingen soll, ist idealistisch, aber hier unrealistisch umgesetzt. SLAEGT ist im Kern eine geniale Band, aber ihr gelingt es auf ihrem neuen Album nicht, auch nur einen Funken dieser Genialität auch umzumünzen. Erschreckend, leider ...