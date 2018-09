The Wheel

Viel Lärm um... ziemlich guten Kram.

Als SLAEGT aus Dänemark letztes Jahr mit "Domus Mysterium" aufwartete, war der Trubel groß. Viel Lärm um die nächste Band, die wie DISSECTION klingen will?

Nun, ich möchte der Sache mal nachgehen und freue mich daher, in das neue Album, "The Wheel", reinlauschen zu dürfen. Und das ging ja doch ganz schön schnell, das nächste Album hinterherzuschieben.

In 41 Minuten werden sieben Songs runter gezockt, die Jungs nehmen sich also durchaus Zeit, die einzelnen Titel entsprechend aufzubauen. Das Artwork spricht mich persönlich nicht an; mein Kunstempfinden ist da ein anderes, zu Black Metal wünsche ich mir irgendwie auch ein anderes Artwork.

Schon der Opener lässt mich das Artwork schnell vergessen - hier gibt es norwegische Raserei, durchaus mit einigen Prisen DISSECTION oder AT THE GATES versetzt. Mich fasziniert der gute Gesang, der sehr wohlklingend ist und dabei trotzdem garstig bleibt. Die Gitarrenharmonien schielen für mich schon stark Richtung Norwegen, aber der Schweden-Touch in der Melodieführung tut durchaus gut. Auch die ruhigeren Parts sind gelungen. Dabei sind weder die melodischen noch die fast schon andächtigen Momente irgendwie "verweichlicht".

Einzelne Songs aus dieser Melange herauszugreifen ist gar nicht so sinnvoll, da das Album eine funktionierende Einheit abbildet. Dabei ist alles gut produziert, und wenn die Gitarreros mit ihren Soli einsteigen, schimmern auch NAGLFAR und sogar IRON MAIDEN durch. Die schwermetallischen Momente, in denen fast nur der Gesang richtig schwarz ist gefallen mir letztlich am besten.

Insgesamt bin ich nicht restlos überzeugt, dass wir es hier mit dem nächsten großen Ding zu tun haben. Aber: Ich kann neidlos anerkennen, dass die Dänen ihre Sache sehr gut machen. Mit SLAEGT muss in Zukunft gerechnet werden. Mit einem besseren Artwork und einem Tick mehr Eigenständigkeit könnten sie in die führenden Black-Metal-Zirkel aufsteigen.

Anspieltipps: Being Born (Is Going Blind), Masician, Gaunlet Of Lovers.