Alles passt - nur nicht der Sound!

Vor fünf Jahren hätte man SLANDERUS noch problemlos auf dem ProgPower Festival parken können. Die Jungs aus dem kalifornischen Ontario erfüllten sämtliche Bedingungen hinsichtlich Technik und musikalischem Anspruch und bevorzugten auf ihrem Debüt noch progressiven Thrash Metal mit leichtem Hang zum typisch amerikanischen Power Metal. Doch im Laufe der Zeit haben sich die Interessen ein wenig verändert und zu einer inhaltlich emotionaleren Herangehensweise geführt. Auf "Walls Of The Mind" nimmt diese Entwicklung nun ihren vorläufigen Höhepunkt, ohne die eigene Vergangenheit dabei vollends außer Acht zu lassen. Denn dass die Wurzeln nach wie vor im Techno-Thrash der Marke HADES/WATCHTOWER liegen, kann SLANDERUS auch auf dem dritten Release nicht leugnen.



Unglücklicherweise leidet die als EP deklarierte neue Scheibe unter einem recht dünnen Sound, der vor allem die abwechslungsreiche Geangsperformance, aber auch die Gitarren nicht entsprechend würdigt. Die hin und wieder an ICED EARTH erinnernden Arrangements sind sehr gut ausbalanciert, doch sobald ein Riff dann auch mal Raum gewinnen soll, stößt die Produktion an ihre Grenzen, weil nicht genug Druck hinter den Kesseln sitzt. Darüber hinaus ist bedauerlich, dass SLANDERUS überhaupt nur mit einer Gitarre arbeitet, denn die Lead-Gitarren könnten an mancher Stelle einfach noch eine höhere Dosis Extravaganz vertragen, gerade dann wenn sich die Band mal etwas aggressiver ausdrücken möchte wie etwa im abschließenden 'The Significance Of Insignificance'. Kaum auszudenken, was hier wohl möglich gewesen wäre, hätte man eine zweite Spur dazugemischt ...



Doch all die Kritik soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei SLANDERUS absolut fähige Songwriter arbeiten, die auch diesmal sechs außerordentliche starke Nummern kompiliert haben, die mit fetterem Klang und ein bisschen mehr Detailarbeit auch den letzten Kritiker überzeugt hätten. 'Clarity In Duality' und 'Stand In Line' sind richtig starker Tobak, der lediglich unter den genannten Rahmenbedingungen zu leiden hat, inhaltlich ansonsten aber wirklich top ist. Von daher sollte man der Band auch mit dieser Veröffentlichung eine Chance geben und den nötigen Support leisten, damit "Walls Of The Mind" vielleicht doch zum Plattendeal führt. Mit entsprechendem Backing könnte man künftig sicherlich auch klangtechnisch verbessert auftreten - und das sollte an dieser Stelle das Ziel sein!



Anspieltipps: The Significance Of Insignificance, Stand In Line