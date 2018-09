Die Latte für ALTER BRIDGE und GUNS'N'ROSES liegt relativ hoch!

Auch wenn es auf den ersten Eindruck hin immer noch den Anschein hat, wir würden es hierbei mit einem Solo-Projekt des berühmtesten aller Zylinder-Träger im Rock-Business zu tun haben, klingt der inzwischen dritte Longplayer der Formation definitiv nach einem Band-Album. Die beiden federführenden Protagonisten scheinen sich nämlich mit dem Rhythmus-Gespann Brent Fitz (dr.) und Todd Kerns (b.) perfekt aufeinander eingegroovt zu haben und auch Frank Sidoris, der Mann an der zweiten Gitarre, erweist sich als grandiose Ergänzung zum Chef.



Nicht minder gelungen ist auch der Sound, für den erneut ALTER BRIDGE Haus-und-Hof-Produzent Michael "Elvis" Baskette verantwortlich zeichnet. So klingt die Scheibe zwar schwerstens nach alter Hard Rock-Schule, keineswegs aber auf "Retro" getrimmt. Doch nicht nur klangtechnisch, auch stilistisch geht es auf "Living The Dream" erwartungsgemäß klassisch rockend zur Sache. Der Titel ist übrigens durchaus programmatisch zu sehen - ein gemeinsamer Bekannter brachte die Herrschaften darauf, als er sie fragte, ob denn das Rocker-Leben genau das wäre, wonach sie ihr Leben lang strebten.



Neben diversen Riff-dominierten Heavy Rock-Geschossen, wie etwa dem knackigen Opener 'Call Of The Wild', oder dem Knaller 'My Antidote', regiert vorwiegend der US-typische Stadion Hard Rock. Dabei macht die Truppe auch gar keinen Hehl daraus, dass sie sich bisweilen immer noch von ihren Heroen inspirieren lässt. Etwa für 'Mind Your Manners', das durchaus auch von AEROSMITH hätte stammen können. Obendrein serviert uns das Quintett aber auch großes Emotions-Kino. Allen voran mit dem Seelenkrauler 'The Great Pretender', der durchaus das Zeug dazu hat, in jenen Radio-Stationen zu funktionieren, die heute noch immer wieder gerne 'November Rain' ins Programm nehmen. Damit steht der Band wohl der nächste Charteinstieg ins Haus!



Keine Ahnung, mit welchem Feuereifer die beiden federführenden Männer in Zukunft THE CONSPIRATORS betreiben werden, bzw. werden können, an Unterbeschäftigung leiden ja Slash und Myles nun wahrlich nicht. Fakt ist jedenfalls, dass mit "Living The Dream" die Latte sowohl für ALTER BRIDGE als auch für die GUNNERS verdammt hoch angelegt wurde.