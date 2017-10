Chiles beste Band schlägt erneut zu!

Schade! Bei "Contempt, War And Damnation" handelt es sich leider nicht um den lang ersehnten, zweiten Full-Length-Silberling des chilenischen Extrem-Metal-Kommandos SLAUGHTBATH, sondern nur um eine Compilation bereits bekannter Nummern, die vorwiegend auf den letzten Split-Releases des munteren Trios veröffentlicht wurden. Das führt womöglich dazu, dass fleißige Sammler sich ein wenig aufregen werden, da sie nun nicht mehr die Exklusivrechte an diesen Stücken haben, sollte aber eine wesentlich größere Zahl leidender Fans befriedigen, die aufgrund der limitierten Auflagen der letzten Splits nicht die Gelegenheit hatten, das SLAUGHTBBATH-Material allumfassend zu genießen.



Die Zusammenstellung der sieben Songs könnte schlussendlich kaum besser sein, wenngleich man noch einmal hinterfragen darf, warum man nicht gleich das komplette Material seit der Veröffentlichung von"Hail To Fire"verwendet hat. Platz genug wäre sicherlich gewesen! Sei's drum, auch mit dem Bestandsmaterial von "Contempt, War And Damnation" rasiert SLAUGHTBBATH fast der gesamten Konkurrenz die Matte ab und demonstriert dem Gros der alten Schule, wie man räudigen Black Metal mit infernalischem Death Metal mischt. Der Aggressionslevel der sieben Stücke ist immens, das Tempo bleibt höllisch hoch, und was das Riffing angeht, gibt es derzeit kaum eine Band, die den Chilenen das Wasser reichen kann.



Es versteht sich letztendlich also von selbst, dass an dieser Compilation kein Weg vorbeigeht - es sei denn man besitzt die Originalaufnahmen bereits auf Vinyl. Da dies aber auf die wenigssten zutreffen dürfte und SLAUGHTBBATH leider immer noch nicht jene Anerkennung erzielen konnten, die ihnen aufgrund ihres sensationell guten Outputs zusteht, gibt es diesmal keine Ausreden: Kauf oder stirb!



Anspieltipps: Black Revelation Of Death, Nefast Fireground, Bestial Descension