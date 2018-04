Erste Soloscheibe eines MODERN BASEBALL-Musikers

Eigentlich hatte Jake Ewald sich lediglich eine kurze kreative Auszeit bei MODERN BASEBALL nehmen wollen, um die Ideen zu seinem ersten Soloalbum weiterzuverfolgen. Doch im Entstehungsprozess von "Birdie" gerieten die Welten der übrigen Mitglieder ein wenig durcheinander, so dass die Band für's Erste ruht und Ewald sich ganz und gar auf SLAUGHTER BEACH, DOG konzentrieren kann.

Doch dieser neue Act spricht nicht zwingend die gleiche Zielgruppe an; der junge Sänger versteht sich eher als Singer/Songwriter, der mit einigen Folk-Inhalten und dem Independent-Spirit zum Nachdenken anregen möchte; der gerne auch mal etwas emotionaler wird, den beschwingten Punk Rock seiner eigentlichen Truppe aber gar nicht erst in Erwägung zieht, um die Atmosphäre von "Birdie" zu verwässern.



Im Ergebnis hat Ewald dabei ein wirklich ordentliches Album eingespielt, das an manchen Stellen jedoch noch von einer gewissen Eintönigkeit geprägt wird. Das Songwriting ist dabei eigentlich unkritischer zu sehen als die vokale Performance des Bandchefs, die sich gerade im mittleren Teil des Albums dem Vorwurf der Monotonie stellen muss. Der MODERN BASEBALL-Sänger schafft es nicht immer, die Gedanken und Gefühle ansprechend zu transportieren, auch wenn die Melancholie zwischen den Zeilen ihre Effekte nicht verfehlt. Doch irgendwie springt der Funke nicht in allen Tracks über, was im Nachhinein zu größten Teilen der gesanglichen Darbietung geschuldet ist - und hieran sollte Ewald auf jeden Fall noch arbeiten.

Ansonsten ist der erste Soloexkurs durchaus die Mühe wert; "Birdie" respektive SLAUGHTER BEACH, DOG kann MODERN BASEBALL zwar nicht ersetzen, schafft aber Alternativen, die langfristig nicht weniger lohnenswert erscheinen.



Anspieltipps: Bad Beer, Buttercup