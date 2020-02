Überraschend gut!

Ich kannte SLAUGHTER MESSIAH bislang nicht. Ehrlich gesagt habe ich die Truppe zunächst mit SAVAGE MESSIAH verwechselt und rechnete mit lupenreinen Thrash. Als ich dann erstmals "Cursed To The Pyre" starten wollte, fiel mir erst meine gedankliche Verwechslung auf. Somit hatte ich kurzerhand keinerlei Erwartungen.

Und was soll ich sagen, was SLAUGHTER MESSIAH hier abliefert, ist bärenstarker Black/Thrash Metal. Es passt einfach vieles. Geile Riffs, fiese Vocals, düstere Atmosphäre und ein thrashig-dreckiger Gesamtsound. Das es hier nicht zu absoluter Ekstase reicht, liegt daran, dass ich in den letzten Monaten gerade in diesem Genre bessere Alben gehört habe. Sowohl BEWITCHER als auch DIABOLIC NIGHT haben zuletzt noch stärkere Black/Thrash-Scheiben an den Start gebracht. Aber nichtsdestotrotz sind 'From The Tomb Into The Void' oder auch 'Descending To Black Fire' starke Nummern und machen einfach Spaß. Tatsächlich muss ich stellenweise sogar an SLAYER denken, was insbesondere an der guten Gitarrenarbeit liegt.

Was die Belgier hier abliefern, ist definitiv Euro-League-Niveau mit aufsteigender Tendenz. Nach diesem starken Output im Gepäck werde ich SLAUGHTER MESSIAH mit Sicherheit nicht mehr so schnell vergessen.