Easy Listening in vollen Zügen

Nehmen wir mal an, ein Song würde in Dauerrotation laufen, hätte aber jedes Mal einen anderen Namen? Na, wem lauschen wir jetzt? MOTÖRHEAD? AC/DC? Einer uninspirierten Pop-Combo? Oder doch einer vermeintlich kreativen Newcomer-Truppe, die sich so stark dem Mainstream anbiedert, dass man viel zu schnell wieder das Interesse verliert? Im Falle von SLEEP ON IT trifft wohl ganz klar die letztgenannte Option zu, wenngleich man nicht behaupten kann, dass die Band ihren Job wirklich schlecht macht. Zwischen Emo-Refrains, Indie-Rock-Feeling und Alternative-Gitarren findet man viele angenehme Melodien, die sich aber doch schnell wieder verbrauchen, weil das Maß an Variation auf "Overexposed" doch sehr, sehr überschaubar ist. Und das Gefühl, ein Lied zu hören und irgendwie schon alles zu kennen, ist nun mal auch nicht das angenehmste.



Trotzdem steht zu vermuten, dass SLEEP ON IT sich mit der völlig transparenten Masche, die man auf "Overexposed" anwendet, für den Augenblick wird durchsetzen können. Dem Hörer wird nicht viel abverlangt, die Berieselung tut nicht weh, und wenn man Easy Listening anhand einer einzigen Band erklären müsste, könnte man den Bubblegum-meets-Gefühlsoffensive-Sound von SLEEP ON IT auch sofort benennen. Da Identität und Singalongs aber größtenteils austauschbar sind, kann man das auch für unzählige gleichgeartete Acts sagen - und spätestens hier ist dann auch Schluss mit der Schönrednerei.