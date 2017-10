Die angenehme Form der Maskerade.

Er versteckt sich hinter einer Maske, wünscht sich Anonymität und stellt diese Sehnsucht auch in den drei Tracks seiner neuen EP wieder in den Mittelpunkt. Der namenlose Hauptcharakter hinter SLEEP TOKEN kündigt zwar an, dass er in Kürze das Geheimnis seiner Identität preisgeben wird, hat für den schlicht "Two" betitelten neuen Silberling aber noch nicht die Hüllen fallen lassen - und das gilt sowohl für seine Person als auch für die drei Kompositionen, die sich auf dem zweiten Release des Acts wiederfinden.



Es ist erneut eine sehr introvertierte Veröffentlichung, die SLEEP TOKEN hier voranschiebt. Verträumte, melancholische Noten, die gelegentlich auch an der Grenze zur Popmusik stehen, mischen sich mit progressiven, nicht immer leicht zu durchschauenden Indie/Alternative-Arrangements, während emotional gefärbte Pianomelodien sich unter den Sound mischen und für noch mehr Tiefe sorgen.

Es ist daher regelrecht bedauerlich, dass "Two" nach einer relativ schmalen Viertelstunde ein vorschnelles Ende findet und SLEEP TOKEN die kreativen Ansätze hier nicht weiterverfolgt. Alle drei Songs haben ihre kleinen magischen Augenblicke, sie zehren von der mitreißenden Stimme des Masterminds und sie suhlen sich in einer ansteckenden Melancholie, deren gelegentliche Elegie den Herbst nicht besser einläuten könnte. Drücken wir also die Daumen, dass SLEEP TOKEN sich bereits wieder mit neuem Material beschäftigt, dass diese EP ergänzt - gerne auch weiterhin in der gegebenen Anonymität, die offenkundig dazu beiträgt, dass sich der Songwriter von nichts und niemandem ablenken lässt!



Anspieltipps: Nazareth, Calcutta