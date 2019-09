Dieses ist der erste Streich, ...

Gleich zwei thematisch zusammenhängende EPs bringt die kanadische Band SLEEPING IN TRAFFIC aktuell auf den Markt. Die Gruppe spielt modernen Progressive Metal, der ein wenig an DEVIN TOWNSEND und TOOL erinnert. "That Which Saves Us" und ihr Gegenstück "That Which Destroys Us" sind jeweils für sich genommen schon vielseitig und bieten im Vergleich der Band unterschiedliche Schwerpunkte in den musikalischen Ausdrucksmitteln.



Ihrem Titel entsprechend, scheint die rettende EP leichtfüßiger und zugänglicher als Teil 2. Das erste Stück 'Through Method And Rigor' wirkt vordergründig schon fast poppig, aber Tasten und Schlagwerk lassen keinen Zweifel, dass hier eine Prog-Metal-Band am Werk ist. Ähnlich könnte man 'Fungal Symbiosis' dem Punk zurechnen, enthielte die Nummer nicht mehr Rhythmen, als so manche Punkkapelle in ihrer gesamten Karriere spielt. Im Zentrum der Scheibe steht 'Exoplanets', eine melodische Prog-Nummer, die einerseits mit heiteren Westcoast-Chören und andererseits mit vertrackten Arrangements aufwartet. Doch damit haben die Doppelbödigkeiten ein Ende. 'False Alternatives' rockt einfach drauf los, und der Ausklang 'The Scrupulous Study Of Everything' erweist sich als ein beschauliches und schlagzeugloses Instrumental.



Handwerklich ist die EP richtig gut gemacht. Detailverliebte Prog-Fans können auf akustische Entdeckungsreise gehen. Allerdings erschweren die stilistischen Experimente und Stilbrüche einen emotionalen Zugang zur Musik.