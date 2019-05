Manchmal ist weniger mehr.

Als "Heavy Magnetic Metal" preist SLEEPLORD also ihr Albumdebüt "Levels Of Perception" der Metal-Gemeinde an. Klingt zuerst einmal durchaus interessant, aber was darf sich der geneigte Hörer genauer darunter vorstellen? Ich verrate es euch hier einfach mal kurz in wenigen Worten. Das aus Ohio/ USA stammende Quartett spielt eine interessante Mischung aus etwas kauzigem US-Metal, welcher einen Hang zum Doom- und Thrash Metal aufweist. Die bunte, durchaus eigenwillige Mixtur hat eine eigene Identität, die Freunde von groovigen Sounds gerne selbst antesten dürfen.



Leider leidet die Qualität von beinahe allen zehn Songs durch viele unnötige und teilweise unpassende Tempowechsel, wobei das Material in seiner Gesamtheit viel zu sperrig erscheint. Trotz mehrerer Durchläufe und mehrfachem Bemühen meinerseits gelingt es mir einfach nicht, Zugang zu Titeln wie 'Sobibor', 'Stoner' oder 'Mrs. Simms', zu erlangen. Hinzu kommt noch, dass der Schlagzeugsound auch nicht wirklich überzeugen kann und - gelinde gesagt - sehr unnatürlich klingt. Eigentlich schade, denn Shouter Ted Anderson (LICK THE BLADE) verfügt über ein sehr variables Organ und erinnert in seinen Spitzen etwas an Ripper Owens (Ex-JUDAS PRIEST) oder Jon Oliva (SAVATAGE). Gitarrist Joshua Pitz steht seinem Frontmann in nichts nach und zeigt mit seinem komplexen, fetten Riffing immer wieder, dass auch er ein wirklich guter Gitarrero ist, der sein Instrument vorzüglich beherrscht.



Als Resümee darf diesmal durchaus folgender Satz herhalten: "Manchmal ist weniger mehr". Eigentlich schade, aber dennoch werde ich, insofern es ein Nachfolgewerk geben sollte, diesem eine weitere Chance geben.