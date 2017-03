Atemloser Post Rock.

In den letzten Monaten hat mich mal wieder das Post-Rock-Fieber gepackt. Ausgelöst wurde es aus unterschiedlichen Gründen von den Franzosen LOST IN KIEV und den Spaniern von TOUNDRA, verstärkt wurde es durch die Ankündigung, dass die Australier von SLEEPMAKESWAVES mit einem neuen Album um die Ecke kommen. Egal, ob das letzte Album "Love Of Cartography", die selbstbetitelte EP, "In Today Already Walks Tomorrow" oder das Debütwerk "...And So We Destroyed Everything", das war immer höchste Qualität. Musik, die auch ohne Worte ans Herz ging.



Und so verwundert es nicht, dass "Made Of Breath Only" beinahe mühelos daran anknüpft. Das kühle Intro 'Our Days Were Polar' gibt dabei schon ein wenig die Richtung vor, denn wirklich warm wird es auf dem neuen Werk nicht. Die Gitarren flirren gerade beim folgenden 'Worlds Away' oder dem wunderschönen 'Tundra' gar betörend und doch herrscht immer eine leicht kühl-distanzierte Stimmung. Es ist schon erstaunlich, wie es die Aussies schaffen, dass man sich dennoch der Musik so nahe fühlt. Das liegt sicher auch an der Produktion, die angenehm raumgreifend ist, so dass man glauben könnte, die Songs würden im eigenen Wohnzimmer dargeboten.



Das kann auch mal beängstigend sein, denn beim wilden Start von 'Into The Arms Of Ghosts' fühlt man sich dann plötzlich beinahe körperlich angegriffen. Doch mit einer feinen Melodie und einem herrlichen Break nach etwas über zwei Minuten kehrt der Frieden zurück ins Haus. Im Zentrum des Albums steht aber das zehnminütige 'The Edge Of Everything', das mit seinem vielschichtig-verwaschenen Sound sehr originell klingt und zudem mit gleich mehreren herrlichen Melodien entzückt.



Unterm Strich ist "Made Of Breath Only" damit gewohnt großartige Kunst aus dem Hause SLEEPMAKESWAVES, die in diesem Jahr in diesem Sektor ganz sicher die Messlatte für die Konkurrenz sein wird. Fans der Band greifen sowieso zu, wer irgendeine Post-Rock-Band mag, sollte dies auch tun.