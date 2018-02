Intellektuelles und starkes Statement gegen die Punk-interne Plakativität

Sie sind immer noch eine der kontroversesten Erscheinungen im deutschsprachigen Musikbusiness, und sie denken gar nicht daran, diesen Status irgendwann zu schleifen und sich von ihrer Mission abbringen zu lassen – auch wenn die Musiker von SLIME im Laufe der Jahre ihren Protest gegen das System nicht mehr ganz so wütend fortgeführt haben. Doch die Messages ihrer Songs sind auch in diesem Jahrzehnt noch bissig und weit davon entfernt, als plakative Thesen einer unbeirrbaren Linken abgestempelt zu werden. Und von dieser intelligent verpackten Mischung aus sozialkritischen Inhalten und musikalischem Energieschub profitiert auch die neue Scheibe der Hamburger Urgesteine wieder. Und das vielleicht noch intensiver als alle Platten, die SLIME in den vergangenen Jahrzehnten veröffentlicht hat!

Wo einst nämlich radikale Hymnen gegen den Polizeistaat für klare Aussagen sorgten, ist die Systemkritik auf "Hier und Jetzt" in ein verdammt cooles Rock'n'Roll-Setting verschoben worden, in der sogar der eine oder andere Ska-Grooove erlaubt ist, ein wenig Indie-Rock-Feeling die Sache risikoreich aber effizient entschlackt und der Kontrast aus gesellschaftskritischen Parolen und kompositorischer Beschwingtheit eine Dimension erreicht, die derart cool eigentlich nur noch bei DRITTE WAHL auf der Tagesordnung steht - und auch hier reden wir von Wegbereitern einer Szene, deren Protagonisten bis auf wenige Ausnahmen längst nicht mehr aktiv sind.

Doch bei SLIME regt sich auch heutzutage noch eine Menge, wenngleich die Prioritäten sich hier und dort ein wenig verschoben haben und der raue Punk-Sound der frühen Stunden nur noch selten bemüht wird. Doch diese Vielschichtigkeit steht der Band gut, sie sorgt für viele angenehme Überraschungen, sie bringt SLIME aber eben auch ins musikalische "Hier und Jetzt", weshalb der Albumtitel auch aus dieser Perspektive nicht besser gewählt werden könnte. Kombiniert mit den erneut starken Texten, der gelegentlich immer noch rotzigen Performance und vielen starken Singalongs ist somit ein Album entstanden, das auch unter Berücksichtigung der ersten drei All-Time-Classics zum besten Output in der Laufbahn der Norddeutschen gehört. Und das will allemal etwas bedeuten! Cool, dass diese Herren ihre Leidenschaft niemals aufgegeben haben – und noch cooler, dass sie auch auf ihre älteren Tage immer noch in der Lage sind, bestes Punk-Rock-Entertainment zu produzieren!

Anspieltipps: Brandstifter, Patrioten, Die Stummen