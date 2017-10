Das Knotfest Mexiko für die eigenen vier Wände!

SLIPKNOT kommt im Rahmen ihres Festivals "Knotfest" das erste Mal seit Bandbestehen im Dezember 2015 nach Mexiko und bringt uns das Konzert nun über sämtliche Formate in unsere Wohnzimmer.



Genug der trockenen Vorreden, denn der Konzertfilm "Day Of The Gusano" ist für alle Fans der Maskenmänner aus Iowa das gefundene Fressen! Ein Set, das mit Songs wie 'The Heretic Anthem', 'Psychosocial', 'The Devil In I' oder 'Wait And Bleed' Erwartungen erfüllt und mit 'Me Inside', 'Prosthetics' (die kranke Nummer hätte ich nie und nimmer erwartet) oder 'Metabolic' auch ein paar Überraschungen bereithält. Die etwa 90-minütige Show ist energiegeladen, wie es nur eine SLIPKNOT-Show sein kann. Diverse Kameraeinstellungen werden anhand GoPros an den Bandmitgliedern (selbst die Fußarbeit Jay Weinbergs wird eingefangen), über kurze Einblendungen aus dem Publikum bis zur Großaufnahme vielfältig abgedeckt und sorgen für ständige Bewegung. Besonders hervorheben möchte ich, dass "Day Of The Gusano" versteht, wie wichtig Live-Atmosphäre für ein Konzertmitschnitt ist und fängt das Publikum etwa beim Mitsingen bei 'Duality' oder beim Aufspringen in 'Spit It Out' hervorragend ein, man kann die Energie geradezu spüren. So fühlt man sich bei 'Before I Forget' in einen der etlichen Circle Pits gesogen und möchte bei 'Custer' sein Inventar zerlegen. Dazu gibt es Feuersäulen, eine rasante Lichtshow und sogar ein Feuerwerk - das gesamte Programm. Der Sound ist perfekt, doch nicht zu geleckt und Fronter Corey schreit und singt sich ein Manifest - ein unglaublicher Ausnahmesänger!



Das DVD-Menü begrüßt mit einem Haufen quirliger Maden, was gekonnt abgerundet wird, wenn aus den Insekten über die Play-Funktion auf einmal die Besucher des Konzertes (die SLIPKNOT ja Maggots = Maden nennt) werden. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, die Tracks einzeln anzuwählen, auch kann man sich zwischen Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 und DTS Sorround Sound entscheiden.



Es gibt eigentlich wirklich gar nichts zu beanstanden auf "Day Of The Gusano". Eigentlich! Denn eine Dokumentation, im Sinne von Interviews, Hintergründen etc, wie sie in der Kinoversion enthalten waren, die habe ich hier nicht gesehen und liegen auch nach weiteren Recherchen dem Film tatsächlich nicht bei, diese Sequenzen werden nur auf der US-Version sowie der Version des offiziellen Artist-Shops enthalten sein. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, bloß ist es dann keine Konzertdoku oder ähnliches, sondern einfach eine Live-DVD. Trotzdem ist SLIPKNOT ein eindrucksvolles Dokument gelungen, das die Zeit zum hoffentlich bald erscheindendem nächsten Album überbrückt.