50 Jahre Ruhe - und dann DAS!

Lange ist's her, dass THE SLOTHS zum letzten Mal ein Bühnenthema war. Genauer gesagt haben sich die Herrschaften nach dem Release ihrer 65er(!)-Single 'Makin' Love' nicht mehr so recht zu Wort gemeldet und die Band sich selbst überlassen - naja, zumindest auf dem Papier. Dennnoch konnten sich die Musiker nicht mehr aufraffen, der Szene neues Material zu spendieren, so das mehr als fünf Jahrzehnte vergehen mussten, bevor ein erneutes Aufeinandertreffen die Vollendung der ersten Ideen bringen sollte.



Auf "Back From The Grave" meldet sich die Truppe aber nicht nur sinnbildlich zurück, sondern präsentiert auch elf Songs, die jedem Fan der Rockabilly-Anfänge ebenso schmackhaft über den Gaumen rennen dürfte wie Anhängern bluesig angehauchten Classic Rocks und Freunden typischer Rock & Roll-Ware. THE SLOTHS ist ein Original, muss sich nicht hinter irgendwelchen Retro-Strickmustern verstecken und bringt auch ein halbes Jahrhundert später noch so viel Authentizität mit, dass man ein weiteres Mal baff zurückgelassen wird, nachdem man schließlich begriffen hat, wie zeitlos handgemachte Rocksounds vor allem nach dieser zeitlichen Distanz sein können. Das gilt sowohl für beschwingte Nummern wie 'I Survived 27' und 'Never Enough Girls' als auch für Blues-getränkte Stücke wie 'End Of My Rope' und flotte, fast schon punkige Kompositionen wie 'A Cutie Named Judy' und 'Gotta Get Fired'.



Was diese Songs nämlich hinterlassen, ist ein in sich geschlossenes, harmonisches Gesamtbild, das automatisch zur Bewegung aller erdenklichen Körperteile führt und den Wunsch betont, dass THE SLOTHS nicht auch dieses Mal wieder als Eintagsfliege durch die Musiklandschaft geistern wird. Diese Kapelle hat noch so viel zu sagen, und es wäre verdammt schade, sollte "Back From The Grave" tatsächlich nur ein Comeback auf Zeit sein. Mitreißend, packend und überzeugend - das sind die wichtigsten Attribute zu diesem Album, das als Ehrengast noch eine ganze Weile durch den CD-Schacht rotieren wird!



Anspieltipps: I Survived 27, A Cutie Named Judy, Wanna New Life