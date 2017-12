Mitreißende, explosive Mischung

Aus der westungarischen Stadt Szombathely stammt diese, erst seit knapp 12 Monaten existierende Formation, die mit "Osrobbanás" ihr Debüt vorlegt. Über etwaige frühere Band-Aktivitäten ist zwar leider nichts bekannt, nicht zuletzt die Bandfotos lassen uns aber wissen, dass wir es zumindest zum Teil mit gestandenen Männern zu tun haben.



Mit einigermaßen erfahrenen obendrein, denn auch auch auf den Bühnen war das Quintett bereits mehrfach zu sehen. Unter anderem bei einem lokalen Band-Wettbewerb, bei dem man Fans und Jury gleichermaßen überzeugen konnte. An Routine scheint es der Band generell nicht zu mangeln, schließlich klingt das Debüt (das übersetzt "der große Knall" heißt) überaus ambitioniert, dabei allerdings durchweg gut ausgewogen und fokussiert.



Dadurch lässt sich festhalten, dass die zehn Songs zwar allesamt mit reichlich Groove und Wucht aus den Boxen kommen, aber auch viel Gefühl erkennen lassen. Als besonders geschmackvoll entpuppt sich die Gitarrenarbeit, die von Young‘scher Rhythmus-Gitarrendominanz bis hin zu harmonischen WISHBONE ASH’schen Doppel-Läufen alles beinhaltet, durch die Bank ziemlich heftig klingt und soundtechnisch in den Vordergrund gestellt wurde. Zwar lassen sich jede Menge Einflüsse aus dem Klangbild heraushören (ich würde als Eckpfeiler AC/DC, BLACK LABEL SOCIETY, MOTÖRHEAD und LED ZEPPELIN nennen), durch die Tatsache, dass die Burschen auf ihre Muttersprache setzen, ist aber auf jeden Fall für ausreichend Eigenständigkeit gesorgt, selbst wenn SMOKING FROG dadurch das Etikett "Exoten" angeheftet wird.



Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Songs allesamt gut rüberkommen und man der ungarischen Sprache nicht unbedingt mächtig sein muss, um von der dynamisch vorgetragenen, explosiven Melange von SMOKING FROG mitgerissen zu werden.