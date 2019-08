Hier gibt's alles - Country und Western.

Also gut, mal der Reihe nach. Dieses Magazin heißt POWERMETAL.de. Wir befassen uns mit Hardrock und Metal. Wir sind auch offen für Gitarrenrock mit Einflüssen etwa aus Pop, Blues oder Country. Gerade in Amerika hat es ja immer interessante countrybeeinflusste Rockbands gegeben, sei es die Südstaatenlinie von den ALLMAN BROTHERS über LYNYRD SKYNYRD zu den OUTLAWS oder seien es Individualisten wie GRATEFUL DEAD. Aber nun ist die CD "Dog In A Manger" von SMOOTH HOUND SMITH auf meinen Schreibtisch gelandet - und das ist kein Country Rock mit Betonung auf Rock. SMOOTH HOUND SMITH ist ein Ehepaar aus den USA, das eine sehr einfache, stille, reduzierte Musik macht, Country, Bluegrass, Folk usw.



Man hört mehr akustische als elektrische Gitarren, mehr Perkussion als Schlagzeug. Die introvertierte Musik vermittelt eine ländliche Stimmung. Gelegentlich fühlt man sich an die schlichten Countrylieder von FLEETWOOD MAC erinnert. Jedoch ist 'Second Hand News' kein FLEETWOOD-MAC-Cover, hier liegt ausnahmslos Eigenmaterial vor. Neben sehr ruhigen Nummern wie 'Used To Be Your Man' sind auch etwas rhythmischere Titel wie 'Three Shades Of Lonely' zu hören. Auf jeden Fall sind SMOOTH HOUND SMITH ein paar hübsche Melodien gelungen, vor allem das Titelstück und 'Waiting For A Spark' sind zu nennen. Und auch mit kleinem Arsenal hat das Duo einige interessante Arrangements hingekriegt. Fairerweise muss erwähnt werden, dass bei 'One In The Morning' einmal doch gerockt wird.



Vielleicht gibt es unter unseren Lesern einige, die dann und wann auch mal in völlig andere Musikrichtungen reinhören. Wer sich dann etwa auf einer nachmittäglichen Autofahrt für Country erwärmen kann, mag "Dog In A Manger" einlegen. Er wird keine schlechte Musik finden. Aber im Kern ist das nicht unsere Baustelle.