Kraftvoller spanischer Metal, der ins Ohr geht und schon beim Anhören die Nackenmuskeln strapaziert.

SNAKEYES, eine spanische Metalband, hat mit "Metalmonster" ihr zweites Studioalbum wieder in Eigenregie veröfentlicht. Die elf Songs plus ein Bonustrack wurden von Bassmann José Pineda in seinem eigenen Studio aufgenommen und produziert.



Entstanden ist ein energiegeladenes Album, druckvoll produziert, mit starken Gitarrenriffs und auch Bass und Drums können sich hören lassen – Headbangen stellt sich ganz automatisch ein. Zum Titeltrack 'Metal Monster' gibt es ein offizielles Video, ein offizielles Lyrikvideo im Comic-Stil, über den Untergang der Menschheit, kann man sich zu 'Sign Of Death' anschauen. 'Rise Up (The Red Plague)' ist mit über acht Minuten eine epische "Ballade", bei der SNAKEYES alle Register zieht (u.a. mit Gitarren- und Basssolo) und die ganz stark an IRON MAIDEN erinnert. Ach ja: Cosmin Aionita's Stimme ist auch nicht von schlechten Eltern: Kraftvoll und ausdrucksstark verleiht sie den Kompositionen das passende "Outfit". Diese Band sollte man im Hinterkopf behalten, vielleicht ergibt sich ja mal ein Liveauftritt in Deutschland. Es lohnt sich.



Anspieltipps: Metal Monster, Rise Up (The Red Plague), Sign Of Death