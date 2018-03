Ein Fest für Retro-Liebhaber

"Atlantis" ist genau die Sorte Retro-Stoff, auf den wir seit dem ersten Album der BLUES PILLS wieder alle so unglaublich abfahren. Geschwängert mit einigen dicken SABBAATH-Grooves macht sich SNOWY DUNES auf, dem Heavy Blues mit einigen leicht angeproggten Arrrangements zu begegnen, ihn in kurzen, intensiven Jams auch psychedelissch zu unterfüttern und ihn letztendlich an den rand des Stoner-Business' zu treiben, wo Alben wie "Sky Valley" lediglich auf ein leidenschaftliches Paarungsritual warten.



Diese vier Schweden haben bei den Besten gelernt, die 70er-Plattensammlungen ihrer Väter gehörig durcheinandergewirbelt und sich Stück für Stück in die Materie eingearbeitet, bis nur noch ein paar Rauchschwaden und die Ideen für fünf gewaltige Heavy-Rocker zurückgeblieben sind, die es am Ende dann auf "Atlantis" geschafft haben. Der prompte Doppelschlag zu Beginn verdeutlich direkt die Ambitionen und ist einer der stärksten Retro-Songs der letzten Jahre. Ein bisschen PINK FLOYD, dazu dann die gesamte Heavy-Rock-Romantik von BLACK SABBATH bis LED ZEPPELIN und schließlich dieses mitreißende Blues-Feeling der skandinavischen Kollegen von BLUES PILLS - und fertig ist ein gewaltiger Song, der in seinen knapp elf Minuten zu einem richtig fetten Event mutiert.



Doch 'Atlantis Pt. I & II' ist beileibe keine Eintagsfliege und bekommt mit dem relaxten und dennoch fordernden 'Testify' und dem fantastischen Iommi-Jam 'The Trident & The Moon' direkt zwei weitere Meisterwerke zur Seite gestellt, deren hohe Qualität die Band auch bis zum letzten Ton aufrechterhält. Der Abschluss der 'Atlantis'-Titelstory und das dreckig-groovige KYUSS-Tribut 'Rituals Of Voices' komplettieren schließlich dieses üeberraschend starke Kleinod, mit dem sich SNOWY DUNES berechtigt Hoffnungen auf mehr Live-Action machen darf. Gemeinsam mit den BLUES PILLS könnte man hier ein Bühnenpackage bündeln, bei dem so mancher gestandene Rocker ein paar Freudentränen verdrücken könnte. Doch bis zu diesem Optimalereignis ist "Atlantis" eine euphorisierende Alternative und vielleicht sogar das beste Retrowerk aus dem vergangenen Jahr!



Anspieltipps: Atlantis Pt. I & II, The Trident & The Moon