Geht doch!

Sieben lange Jahre – wenn wir einmal von der EP "New Slavery World" absehen – hat es gedauert, bis die Rheinländer von SOBER TRUTH mit neuem Material um die Ecke kommen. Doch gut Ding will Weile haben, so drücken wir auch diesbezüglich mal ein Auge zu und widmen uns ihrem Drittwerk. "Locust Lunatic Asylum" ist alles andere als ein "Easy Listening"-Album, so viel steht fest. Doch das ist in diesem Zusammenhang nicht unbedingt negativ konnotiert, denn widmet man ihm Aufmerksamkeit und Zeit, entfaltet es seine gesamte Klasse. In sieben Jahren kann viel passieren, so hat sich SOBER TRUTH auch hörbar weiterentwickelt. Thrash Metal in Kombination mit positiver Moderne und atmosphärischer Progressivität, die Rheinländer haben an sich gearbeitet und das hört man "Locust Lunatic Asylum" in jedem Ton an.

Die Songs sind gut durchdacht, haben ein gewisses Flair und einen wirklich coolen Groove. Abwechslung wird auf dem Drittwerk großgeschrieben, was sich speziell im Vocal-Bereich bemerkbar macht: Cleanvocals hier, einige Growls da und die jeweilige Version passt sich den mal ruhigeren, mal deftigeren, mal thrashigen, mal groovenden Tönen perfekt an. So können sich gleich zu Beginn 'Leave The Locust In The Lunatic Asylum', 'Murphys Law' und 'Sober' bestens empfehlen. In knapp 46 Minuten zündet SOBER TRUTH heuer ein amtliches Riff- und Groove-Feuerwerk ab, das – und das habe ich bei "Outta Hell" ein wenig vermisst – auch eine gewisse Nachhaltigkeit besitzt. So machen speziell 'Powergenerator' und 'Collapse' auch im Nachhinein noch mächtig viel Freude und bergen sämtliche Stärken der Siegburger in sich. Wer die SOBER TRUTH-Weiterentwicklung also miterleben möchte und cooler Mucke mit Nachhaltigkeit, Herzblut und Abwechslung nicht abgeneigt ist, kommt an "Locust Lunatic Asylum" wohl nicht vorbei.