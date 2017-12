Rock'n'Roll mal anders

Eine Punk-Scheibe, die mit jedem weiteren Durchlauf wächst? Ist es nicht eigemtlich anders herum? Doch SOCIAL CRASH ist auch keine typische Punk-Kapelle; die Franzosen mixen dreckige Rocksounds mit fast schon theatralischen Vocals, die gelegentlich an den einen oder anderen 77er-Act erinnern und setzen auch nicht auf drei Akkorde und promptes Easy Listening. "Burn Out" ist in diesem Sinne ein reichlich unkoventionelles Werk, das zwar versucht, immer wieder schnell auf den Punkt zu kommen, hin und wieder aber dennoch Schwierigkeiten hat, die merkwürdigen Hooklines zu etablieren oder sich irgendwelchen Strukturen zu unterwerfen, die auf Anhieb nachvollziebar wären.

Und trotzdem muss man der Band irgendwann zugestehen, dass Nummern wie 'My Banker Shot Me Down' und 'Weapon Of Mass Seduction' kleben bleiben und der ungewöhnliche Sound einen Charme ausstrahlt, dem man sich gar nicht entziehen möchte. 'Still Wolf To Man' und 'Burning Karma' unterstreichen diese Meinung und helfen SOCIAL CRASH dabei, einen eigentlich schon als untauglich abgestempelten Silberling doch noch in die Spur zu bringen und zumindest so weit in der Erinnerung zu verankern, dass man den Franzosen einen quantitativ messbaren Lauschangriff seitens der Schmutzrock-Gemeinde wünscht.

"Burn Out" mag vielleicht noch viele kleine Krankheiten mitbringen, ist im Grunde genommen aber doch ein ordentliches, vor allem aber außergewöhnliches Album - und das ist ja auch schon mal etwas!

Anspieltipps: Still Wolf To Man, My Banker Shot Me Down